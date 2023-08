Lidl sorprende tutti con un orologio intelligente che sta rapidamente esaurendo le scorte.

Gli smartwatch, comunemente noti come orologi intelligenti, sono diventati un accessorio indispensabile per milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto per coloro che si preoccupano di mantenere uno stile di vita sano e monitorare vari aspetti della loro routine quotidiana, come i passi, il battito cardiaco o le ore di sonno, tra gli altri. Oggi ti presentiamo un orologio intelligente di Lidl che sta ottenendo un grande successo grazie alle sue caratteristiche complete, una delle migliori opzioni che troverai sul mercato e che è già esaurita in alcuni dei suoi negozi… corri a prenderne uno tuo!

Lidl è una delle catene di supermercati più presenti nel nostro paese, seconda solo a Mercadona grazie ai suoi oltre 600 punti vendita, con la catena valenciana che ha un vantaggio di oltre 1.000 negozi.

L’orologio intelligente di Lidl che sta esaurendo

Si tratta del Reloj inteligente deportivo con GPS, un meraviglioso smartwatch con molte funzionalità che ti sarà di grande aiuto nella tua vita quotidiana per monitorare praticamente tutti i tuoi movimenti. Attualmente ha un prezzo di 74,99€, un prezzo incredibile considerando tutto ciò che offre… si è scatenata una vera e propria frenesia per ottenerlo!

Questo fantastico orologio intelligente di Lidl è stato creato appositamente per registrare vari modi di fare sport, con caratteristiche interessanti come quelle che dettagliamo di seguito:

– Misuratore di battito cardiaco.

– Display TFT a colori.

– GPS integrato.

– Misuratore di frequenza cardiaca tramite sensore ottico.

– Misuratore di saturazione del sangue tramite sensore SpO2.

– Vari modi sportivi (camminata, corsa al chiuso, corsa all’aperto, escursionismo, ciclismo, badminton, nuoto, salire le scale, ellittica, vogatore, salto della corda, golf o yoga, tra gli altri).

– Registra dati come passi percorsi, durata dell’attività, calorie bruciate e ore di sonno.

– Visualizzazione di data, ora, previsioni del tempo, chiamate, messaggi, eventi del calendario e pubblicazioni sui social media.

– Invio di promemoria per incoraggiare il movimento.

– Promemoria per prendere i farmaci.

– Obiettivo giornaliero di movimento.

– Batteria integrata con autonomia fino a 38 giorni in modalità standby.

– Protezione IP68 contro polvere e acqua.

– App gratuita per iOS e Android.

Se desideri tenere traccia dettagliata di tutte le tue attività e routine fisiche, questo orologio intelligente di Lidl sarà un ottimo alleato per farlo.

