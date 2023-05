Lidl sorprende i fan di Harry Potter con un nuovo orologio magico a meno di 7 euro!

Non perdere l’opportunità di procurarti questo orologio magico da Lidl e fare felici i tuoi figli senza spendere troppo.

Buone notizie per i fan di Harry Potter! Lidl ha appena svelato l’orologio Harry Potter che sta facendo impazzire i fan ed è diventato l’accessorio perfetto per i fan a basso costo.

Lidl: un punto di riferimento per gli affari

I negozi Lidl sono noti per la loro reputazione di re degli affari. Infatti, il marchio di hard-discount offre ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi. Che si tratti di alimenti, elettrodomestici, prodotti di bellezza, articoli per la casa o prodotti per il giardinaggio, Lidl offre una varietà di prodotti per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

La società tedesca si distingue anche per le sue offerte speciali settimanali, le promozioni e le operazioni speciali, offrendo così opportunità extra per i clienti di risparmiare. I clienti possono così trovare offerte interessanti su una vasta gamma di prodotti.

Avrai capito! Lidl è ben disposta a rivestire il ruolo di leader nel discount ed ha un ruolo chiave per coloro che cercano buoni affari.

E mentre il mese di marzo ha segnato il passaggio all’ora legale, con giornate più lunghe per godere appieno di questa stagione, Lidl ha pensato ai bambini. Infatti, il marchio ha pensato ai più piccoli aggiungendo un orologio Harry Potter al suo catalogo.

Senza sorprese, questo modello sta già riscuotendo un grande successo tra i fan della saga del giovane mago. E per buone ragioni… Non si tratta di un orologio di plastica economico. È un modello dotato di un meccanismo a quarzo e di una cassa in metallo con un cinturino in tessuto morbido. Senza contare che è anche subacqueo. Guarda qui sotto:

Un orologio che riscuote il consenso dei fan di Harry Potter

Lidl, il re degli affari, non smette di sorprendere i suoi clienti con offerte attraenti e innovative. Aggiungendo l’orologio per bambini di Harry Potter al suo catalogo, Lidl dimostra ancora una volta di sapere come soddisfare i fan della saga del giovane mago.

I giovani appassionati della storia di Harry Potter sono così felici. Ora hanno la scelta tra due modelli esteticamente diversi. Uno di loro è centrato esclusivamente sulla casa di Grifondoro, con i suoi colori emblematici e il nome della casa sul bracciale. L’altro modello rappresenta Hogwarts nel suo insieme, con diversi loghi della saga e un bracciale di colore più scuro.

Qualunque sia il modello scelto, questo orologio è l’opzione perfetta per insegnare ai bambini a leggere l’ora facilmente e con stile. Cosa c’è di meglio che farlo con una delle saghe più popolari del secolo?

Ma non è tutto! Per la grande soddisfazione dei clienti dell’azienda, Lidl propone questo orologio ad un prezzo imbattibile. Infatti, puoi trovarlo al prezzo mini di soli 6,99 euro sul sito web di Lidl. Quindi un vero affare per i fan.

Non perdere l’occasione di procurarti questo accessorio magico. Sta già facendo impazzire i fan della saga del giovane mago. Vai subito sull’eshop del marchio! Ma non tardare troppo! Promette di essere presto esaurito…

