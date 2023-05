Lidl sorprende con questo sgabello che si trasforma in tavolo a prezzo mini!

Lidl ha messo in vendita una nuova sedia che può trasformarsi in un tavolo e essere trasportata ovunque. Il prezzo è anche molto conveniente!

Tra pochi giorni l’inverno finirà e lascerà il posto alla primavera. Lidl ha svelato il prodotto ideale per godersi questa stagione senza alcun impedimento. La società ha presentato una sedia che diventa tavolo.

Una sedia che si trasforma in tavolo

A breve, molti francesi vorranno godersi il loro spazio esterno. Giardino, balcone, terrazza, ci sono molti modi per passare del buon tempo all’aperto. E l’arredamento è anche un aspetto molto importante a cui non si deve rinunciare.

Lidl ha tutto il necessario per arredare e decorare il tuo spazio esterno. La società ha infatti messo in vendita una sedia che può trasformarsi in un piccolo tavolo in un batter d’occhio. È il prodotto ideale per la primavera e l’estate.

Si tratta di una sedia pieghevole composta da una struttura in acciaio, un rivestimento in polvere e un sedile in poliestere. Può essere piegata per essere trasportata comodamente da un punto all’altro.

Ha misure pari a 47 x 47 x 37 cm in lunghezza, larghezza e profondità, quando è completamente aperta. Mentre pesa solo 2,5 kg, può sopportare un peso massimo di 110 kg. Ma non di più.

Da notare che il prodotto Lidl include un piano con bordi ovali in alluminio che si adatta al sedile per diventare un tavolo da campo pratico. Quest’ultimo può sostenere fino a 30 kg. Ma non è tutto.

Lidl presenta i prodotti perfetti per la primavera

Questa sedia pieghevole che si trasforma in tavolo, venduta da Lidl, è resistente ai raggi del sole, alle intemperie e viene fornita con protezioni per le gambe per non graffiare il pavimento. Della marca Livarno Home, è disponibile in grigio.

Vale la pena notare che ha una garanzia di 3 anni. Il prezzo è anche molto accessibile. Infatti, Lidl ha messo in vendita questa famosa sedia-tavolo per la modica somma di 17,99 euro. A questo prezzo, è possibile acquistarne diverse per la propria famiglia.

Lidl ha anche venduto un tavolo pieghevole con una struttura in alluminio termolaccato. E un piano in listelli di legno di eucalipto. Il tavolo supporta un carico massimo di 35 kg, misura 70 cm di profondità, 70 cm di lunghezza, 74 cm di larghezza. E pesa 5,8 kg.

Dispone di un dispositivo di sicurezza per evitare qualsiasi piegatura accidentale. Puoi anche trasportarlo facilmente ovunque. Include anche piedi profilati antiscivolo con protezioni.

Questi ultimi impediscono graffi sul pavimento. Resistenti alle intemperie, puoi anche posizionarlo all’esterno. Come per la sedia precedente, ha una garanzia di 3 anni e costa 69,99 euro.

Piccoli mobili con molti vantaggi

Lidl ha anche messo in vendita una panchina da giardino con tavolo pieghevole. Si tratta di una panca rettangolare dal design naturale con un sistema di piegatura al centro del mobile. Può quindi adattarsi come modello a 3 o 2 posti con un tavolo centrale.

Realizzata con listelli di legno, ha 4 piedi rinforzati. E supporta un peso massimo di 250 kg. La panca misura 61 x 150 x 91 cm e pesa 15 kg. Può essere posizionata all’interno o all’esterno della casa.

Lidl consegna la sua panchina con gli strumenti di montaggio e costa 119,99 euro con una garanzia di 3 anni. Puoi optare per un set di due sedie pieghevoli. Hanno una struttura in alluminio, sedili in poliestere e polipropilene.

E alcuni elementi in PVC. Hanno un sistema di piegatura, braccioli e piedi profilati con protezioni per il pavimento. Inoltre, hanno le seguenti dimensioni: 50 x 110 x 67 cm in lunghezza, larghezza e profondità.

Pesano 4,2 chilogrammi ciascuna e supportano un peso massimo di 120 kg. Inoltre, è importante notare che sono molto morbide al contatto con la pelle. E che lo schienale può essere regolato su 7 diverse posizioni. Puoi acquistarle in colore grigio/argento al prezzo di 89,99 euro.

