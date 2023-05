Lidl sorprende con la sua nuova friggitrice ad aria 9 in 1 per preparare le migliori patatine fritte del mondo!

Nel suo catalogo, Lidl ha proposto una nuova friggitrice ad aria che non mancherà di fare un vero successo tra molti clienti!

Se Lidl è un’impresa alimentare, non significa che non pensi al benessere dei suoi clienti. Al contrario. Non esita a mettere a disposizione apparecchi molto utili per la cucina come la sua nuova friggitrice ad aria.

Lidl fa colpo con la sua friggitrice

Lidl è una catena alimentare presente in molti paesi europei. E nel corso degli anni, continua a superarsi. Con i suoi prodotti a basso prezzo, non perde mai l’occasione di conquistare i clienti.

Inoltre, i clienti possono sempre trovare prodotti a basso costo. Lidl ha anche deciso di diversificarsi in diversi settori come quello dell’alta tecnologia, del tessile o degli elettrodomestici.

Con Silvercrest, Lidl dimostra che i suoi dispositivi sono di ottima qualità. Mette sempre in vendita prodotti con un rapporto qualità-prezzo che non ha bisogno di alcuna dimostrazione. Ciò gli permette di distinguersi dagli altri concorrenti.

Poco tempo fa, Lidl ha messo in vendita un dispositivo molto innovativo. Si tratta di una incredibile friggitrice ad aria che vi permetterà di avere 9 dispositivi in uno. È un dispositivo che funziona collegandosi alla rete con un cavo di 100 cm di lunghezza.

Ha una forma rettangolare, misura 34 x 37 x 38 cm e pesa 6,67 kg, più 1,14 kg per gli accessori. Sulla sua facciata anteriore, ha una finestra trasparente per apprezzare il processo di cottura.

Il miglior prodotto per la vostra cucina

Tuttavia, la cosa migliore è che non ha bisogno di olio. Il prodotto venduto da Lidl ha 9 programmi predefiniti. Quindi, potete friggere, arrostire, cuocere, grigliare, dorare, gratinare, riscaldare, disidratare e cucinare.

Tutto questo è possibile grazie alla potenza massima di 1800 W. E alla sua capacità di 10 litri nel secchio interno e 1,9 litri nel cestello rotante. Ma non è l’unico punto positivo di questo prodotto.

Per facilitare le ricette, dispone di un timer che vi permette di regolare il tempo di cottura e il processo di avvio con un massimo di 60 minuti. Inoltre, sappiate anche che la temperatura è regolabile tra 40°C e 200°C.

D’altra parte, la friggitrice venduta da Lidl include vari accessori che possono essere puliti in lavastoviglie. Vale a dire: 4 vassoi, 1 griglia, 1 cestello rotante, 1 set kebab e 1 maniglia.

Questa friggitrice è stata realizzata con una scocca in plastica, piastre, cestelli, spiedi e una spiedo in acciaio inossidabile. Ha una base in silicone antiscivolo.

Un prezzo conveniente per una macchina eccezionale

Di colore nero lucido, dispone di un libretto con fino a 20 diverse ricette da realizzare. Ha anche una garanzia di 3 anni inclusa. Una cosa è certa, ha tutto per piacere. E per farvi cedere.

Lidl ha optato per questa interessante friggitrice ad aria calda che attira l’attenzione per il suo prezzo ragionevole. Ma anche per le sue funzioni eccezionali che ne faranno il nuovo miglior alleato nella cucina.

La friggitrice ad aria calda Silvercrest 9-in-1 1800 W di Lidl è disponibile sul suo sito web. Dovrete sborsare la somma di 109,99 euro per l’acquisto di questo prodotto che non vi lascerà più.

È un prezzo molto allettante considerando le eccezionali funzionalità di questa friggitrice di marca. Nel caso in cui la friggitrice sia difettosa o se desiderate restituirla, è possibile.

Avete 30 giorni di tempo dalla data di consegna del vostro ordine per effettuare la restituzione. Non dimenticate che i resi sono totalmente gratuiti. E che gli articoli devono essere restituiti nella loro confezione originale.

