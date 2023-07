Lidl sorprende con la sua colonna a illuminazione a LED per illuminare il tuo giardino a prezzi molto convenienti!

Per la gioia dei consumatori, Lidl ha deciso di abbassare il prezzo della sua colonna con illuminazione a LED che renderà il tuo giardino moderno!

Nel suo catalogo, Lidl propone oggetti indispensabili per la vita quotidiana, uno più essenziale dell’altro. Se hai uno spazio esterno, puoi trovare ciò che cerchi grazie all’azienda tedesca.

Una magnifica colonna di luce per l’esterno

Per goderti appieno lo spazio esterno, Lidl mette in vendita una magnifica colonna decorativa con lampada LED EASYmaxx. È una fonte di luce per gli spazi esterni, con un paralume rotondo in plastica bianca.

È posizionato su una colonna rettangolare decorativa che lo tiene in posizione con precisione per fornire l’illuminazione adeguata agli spazi circostanti. La colonna ha una luce LED che funziona con una batteria ricaricabile tramite connessione USB.

È dotato quindi di un cavo. La sfera ha un diametro di 19,5 cm, mentre la colonna ha le seguenti dimensioni: 19,5 x 19,5 x 46 cm. Viene fornito con una funzione di timer di 6 ore ed è dotato di un telecomando per un controllo facile.

Questa colonna pesa 1,53 kg ed è coperta da una garanzia di 2 anni. Lidl ha anche deciso di abbassare il prezzo. In precedenza, la colonna costava 79,99 euro. Ora costa solo 39,99 euro per la gioia dei clienti.

4.4/5 - (11 votes)