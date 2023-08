Lidl sorprende con i suoi nuovi dispositivi da cucina a prezzi convenienti per diventare un vero chef!

Questa settimana, Lidl ti propone tutti gli accessori indispensabili per tornare in cucina subito dopo la ripresa delle lezioni!

Hai voglia di riprendere buone abitudini e preparare piatti fatti in casa subito dopo la ripresa delle lezioni? Non perdere questa nuova selezione di accessori Lidl che ti faranno amare la cucina. Gli utenti ne sono già dipendenti!

Tutte le offerte per il ritorno a scuola sono da Lidl

C’è ancora qualcosa di nuovo da Lidl! Infatti, il marchio ha iniziato a lanciare i suoi prodotti per il ritorno a scuola. Il discount ha ideato i migliori accessori per tutta la famiglia. E sarai sorpreso dalle sue offerte!

La boutique ha pensato prima di tutto ai bambini che si preparano a tornare a scuola. Ecco perché offre una vasta scelta di forniture a meno di 3 euro.

Ma non è tutto! Lidl fa piacere anche agli adulti con i migliori accessori per il lavoro. Puoi trovare un orologio connesso a un prezzo ridotto o accessori connessi ultra pratici per aumentare la tua produttività.

Hai capito bene, l’insegna è su tutti i fronti e ci promette offerte imbattibili per settembre. Gli utenti sono sempre più numerosi a recarsi in negozio per concedersi piaceri e risparmiare.

Questa settimana, Lidl ha colpito molto gli amanti della cucina. La boutique ha appena lanciato accessori essenziali per preparare buoni piatti subito dopo la ripresa delle lezioni!

Apparecchi professionali

Per soddisfare tutti i cuochi, Lidl propone una gamma Silver Crest molto completa. Questa comprende diversi accessori molto trendy al momento. È il caso della friggitrice ad aria calda di cui tutti parlano in rete.

Questa friggitrice di nuova generazione serve a cuocere gli alimenti senza grassi. Consente di realizzare centinaia di ricette senza sforzo per una dieta sana ed equilibrata.

La friggitrice ad aria calda ha fatto un gran successo negli ultimi mesi in Francia. Tuttavia, questo prodotto rivoluzionario può facilmente costare una fortuna. Ecco perché Lidl propone una versione accessibile a tutti. La sua friggitrice Silver Crest è disponibile per soli 44,99 euro. Sarebbe un peccato privarsene, vero?

Un altro accessorio da non perdere questa settimana è il tritacarne multifunzione che ti cambierà la vita. Questo dispone di 3 accessori per mescolare, frullare e tritare.

Puoi alternare tra una frusta, un tritatutto o un frullatore rimovibili che si fissano alla base. Non è necessario investire in diversi apparecchi e ingombrare i tuoi armadi. Questo accessorio Lidl si occupa di tutto e sarà il tuo miglior alleato in cucina. E costa solo 22,99 euro!

I migliori prezzi sul mercato

Infine, Lidl propone anche un indispensabile da avere nel tuo cassetto. Si tratta di un piccolo tritacarne per verdure, erbe aromatiche, frutta secca o anche ghiaccio. Funziona grazie a un piccolo motore e ti aiuta a tritare tutti i tuoi alimenti in pochi secondi. Un modo per risparmiare tempo prezioso in cucina!

Questo accessorio essenziale è proposto al prezzo di 11,99 euro. Come gli altri prodotti Silver Crest, è disponibile in tutti i punti vendita Lidl e anche online.

Quindi, Lidl pensa a tutto e non esita a imporsi sul mercato degli elettrodomestici. La boutique ha fatto tremare la rete svelando questa nuova collezione.

Gli utenti sono numerosi a convalidare i prodotti “L’ho comprato ieri ed è fantastico!”, “Ho parecchi prodotti di questa marca. Ne sono molto soddisfatto”. Quindi puoi andare avanti a occhi chiusi!

