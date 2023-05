Lidl : Sicurezza e stile a soli 21,99€: il casco forestale PARKSIDE® con visiera unica e rimovibile ti conquisterà!

Introduciamo l’innovativo elmetto protettivo, ideale per lavori con utensili da taglio quali motoseghe, siepi e prugne sul palo. Questo elmetto garantisce la massima sicurezza per testa, viso, occhi e udito, grazie a una calotta imbottita regolabile, visiera removibile in rete metallica e capsule auricolari pieghevoli con protezione 23 dB. Conformità UE e prezzo imbattibile di 21,99€. Sicurezza e comfort a portata di mano!

Sicurezza e comfort sono due aspetti fondamentali quando si lavora con utensili da taglio come motoseghe, siepi o prugne sul polo. Per assicurare che l’operatore sia protetto in ogni momento e possa lavorare serenamente, Lidl presenta un elmetto protettivo altamente performante e adattabile alle diverse esigenze.

Il Caratteristiche elmetto protettivo offerto da Lidl è stato progettato per garantire sicurezza e comfort durante l’utilizzo di dispositivi di taglio forestale. Realizzato in plastica e filo di alta qualità, questo elmetto è leggero, con un peso di circa 700 g, e resistente. La sua struttura è stata testata secondo i più rigorosi standard di sicurezza, come 397 per il cappello, 1731 per la visiera pieghevole e 352-3 per la protezione dell’udito SNR 23 dB.

Protezione completa per viso e udito: visiera rimovibile e capsule auricolari con isolamento acustico da 23 dB

Il Caratteristiche elmetto protettivo assicura una protezione completa per la testa, il viso, gli occhi e l’udito. La visiera pieghevole rimovibile con griglia in metallo a rete fine garantisce una protezione ottimale da schegge o esplosioni, mentre le capsule auricolari pieghevoli confezionate (dimensioni L) offrono una protezione dell’udito di 23 dB (SNR). Inoltre, la conformità al regolamento (UE) 2016/425 relativo alle attrezzature di protezione individuale garantisce la massima affidabilità del prodotto.

Un elmetto adattabile alle tue esigenze: regolazione circonferenza, distanza dalla visiera e pressione delle capsule auricolari

Grazie alla sua banca imbottita con pulsante rotante pratico, il Caratteristiche elmetto protettivo può essere facilmente regolato per adattarsi a diverse circonferenze (circa 54-63 cm). La distanza dalla visiera rispetto al viso è anch’essa regolabile, così come la pressione delle capsule auricolari, garantendo un comfort ad alto porto durante l’utilizzo.

In conclusione, il Caratteristiche elmetto protettivo di Lidl offre una soluzione completa per garantire sicurezza e comfort durante l’utilizzo di utensili da taglio come motoseghe, siepi e prugne sul polo. Ad un prezzo competitivo di 21,99 €, questo elmetto è una scelta eccellente per chi desidera protezione affidabile e personalizzabile durante i lavori forestali.

