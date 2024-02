Lidl si sta già preparando per l’estate e gli aperitivi con questa superba macchina per il gelato

Lidl anticipa l'estate con una nuova macchina per il gelato che farà la felicità di molti nei prossimi mesi!

Anche se le temperature sono ancora fresche, Lidl sta già pensando all'estate. Il marchio ha messo in vendita una nuovissima macchina per il gelato che promette di fare il pieno di consensi!

Il sapore dell'estate già in primavera con Lidl!

Proprio così! Lidl sta già pensando all'estate! Potrete trovare diversi articoli per prepararvi alla stagione calda nel modo giusto. Come l'apparecchio wireless che consente di ascoltare la musica in piscina.

Il brand propone anche prodotti per il giardinaggio. Anche se non è il periodo migliore per prendersi cura del giardino, Lidl offre vari articoli per renderlo più accogliente.

Come la sdraio da giardino con le sue 6 posizioni regolabili, e le sue quattro ruote per un facile trasporto. Con il suo design rettangolare e i braccioli extra, ha tutto per piacere.

Lidl la vende a 59,99 euro, invece di 119 euro. Un ottimo affare, non credete? Potrete anche trovare strumenti della linea Parkside. Perfetti per giardinaggio, potatura degli alberi e rimozione delle erbacce.

La sorpresa di Lidl: una fantastica macchina per il gelato

E non è finita qui! Ancora una volta, Lidl mette in vendita un super prodotto che promette di fare il pieno di consensi. Si tratta di una macchina per il gelato della marca SilverCrest.

Non è la prima volta che ne sentiamo parlare! Infatti, questo prodotto è stato lanciato l'anno scorso. E tutti concordano nel dire che ha fatto un successo strepitoso! C'è stata una forte domanda e un incredibile successo.

Quindi il negozio tedesco ha deciso di rimettere in vendita questo prodotto per la gioia di tutti. Questo è perfetto per passare un'estate indimenticabile. Con questa macchina, i pomeriggi saranno pieni di riposo e relax con i vostri ospiti.

Potrete offrire loro bevande fresche in qualsiasi momento. Poiché questa macchina di Lidl garantisce una grande freschezza, grazie a tutti i cubetti di ghiaccio che può contenere.

Un prodotto ideale per l'estate: la macchina per il gelato

Il marchio SilverCrest ha provato il suo valore. Quindi questa macchina promette di essere ultra-rapida ed efficiente. Può preparare i cubetti di ghiaccio in pochi minuti.

Quindi potrete gustare ottimi cocktail con i vostri cari, anche a 35 gradi! Ancora di più, produce una grande quantità di cubetti di ghiaccio, con il suo serbatoio d'acqua da 2,1 litri.

È un prodotto che non occupa molto spazio. Avrete la possibilità di posizionarlo ovunque. Che sia in cucina, in salotto o anche in giardino. Non dovrete preoccuparvi della vicinanza di un rubinetto.

Perché questo contenitore di ghiaccio rimovibile da 800g, può produrre 9 grossi cubetti di ghiaccio in 9 minuti. O 9 piccoli cubetti di ghiaccio in soli 7 minuti. Può anche produrre da 11 a 12 kg di ghiaccio in 24 ore.

Quindi avete capito, non avrete mai bisogno di cercare ghiaccio! Lidl facilita il suo utilizzo grazie al pannello di controllo soft-touch. Molto semplice e rapido da usare. Le sue dimensioni sono 25,2 x 31,2 x 37,5 cm. Quanto al suo peso, è di 8,8 kg.

Parliamo ora del prezzo! Sapete che Lidl ha deciso di abbassare il prezzo del suo prodotto. L'anno scorso, i clienti lo compravano a 99,99 euro. Ma quest'anno, c'è un bello sconto del 10%. Il suo prezzo scende quindi a 89,99 euro.

Un bel risparmio che fa molto bene in questo periodo di inflazione! Quindi se questo prodotto vi stuzzica, venite in negozio, o visitate il sito web di Lidl.