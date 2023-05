Lidl si prepara al ritorno dell’estate con questa macchina per il gelato economica che diventerà presto indispensabile!

Diventa un vero professionista dei cocktail con questa nuova macchina per il ghiaccio ultra pratica disponibile al miglior prezzo da Lidl!

Nel suo nuovo catalogo, Lidl propone accessori indispensabili per prepararsi alle alte temperature estive. Il marchio ha fatto sensazione con l’uscita di una macchina per il ghiaccio professionale per servire tutte le vostre bevande ai vostri ospiti. Vi diciamo tutto dall’A alla Z!

Lidl si rinnova

La primavera si sta installando in Francia e le temperature non tarderanno a salire. Infatti, potremo presto goderci il sole e il tempo estivo e riprendere le nostre buone abitudini.

Aperitivo in terrazza, barbecue o lunghe serate estive… la maggior parte di noi aspetta con impazienza di poter godere dei piccoli piaceri della stagione.

Lidl ha compreso bene questa attesa dei consumatori. Ecco perché il supermercato propone già decine di accessori imprescindibili per preparare le vacanze.

Il negozio ha pubblicato un nuovo catalogo interamente dedicato alla stagione estiva. E il meno che si possa dire è che il distributore non lascia nulla al caso per prepararci all’aumento delle temperature!

Lidl ha dapprima attirato l’attenzione degli internauti proponendo il miglior accessorio per sbarazzarsi delle zanzare a prezzo scontato.

Ma non è tutto! Il marchio ci equipaggia anche per le nostre serate con amici e ora propone una macchina per il ghiaccio professionale. Niente male, no?

Un accessorio imprescindibile per rimanere al fresco

Non è sempre facile avere dei cubetti di ghiaccio pronti in caso di cena improvvisata. Infatti, ci vogliono diverse ore per poter godere di questi piccoli cubetti di ghiaccio e rinfrescare le nostre bevande. Difficile allora proporli ai nostri ospiti quando il tempo manca.

Siete abituati a ricevere a casa? Volete impressionare i vostri amici quest’estate? Lidl ha la soluzione perfetta per voi! Il marchio ha ideato una macchina per non essere mai più a corto di ghiaccio a casa. E non potrete più farne a meno.

Questa macchina permette di fare cubetti di ghiaccio in 8 minuti. Un tempo record che vi eviterà di correre al supermercato per comprare del ghiaccio.

Questa vaschetta ha una capacità di 800 millilitri. Grazie ad essa, potrete quindi servire i vostri gruppi di amici senza sforzo. I vostri cocktail saranno sempre freschi e deliziosi come al bar.

Nessun dubbio: questo accessorio Lidl vi cambierà la vita quest’estate. E contrariamente alle apparenze, questo rimane molto accessibile anche per i piccoli budget.

Il miglior prezzo sul mercato

Le macchine per il ghiaccio spesso costano una piccola fortuna nei negozi di elettrodomestici. Lidl ha quindi deciso di abbassare il prezzo del suo apparecchio per renderlo accessibile a tutti.

Se sognate di offrirvi questo accessorio, sappiate che è disponibile per 91,99 euro. Un prezzo molto accessibile rispetto alle macchine di grandi marche. Sarebbe quindi un peccato privarsene, no?

Ancora una volta, Lidl ci dimostra che è possibile fare piacere senza spendere troppo. E questa novità rischia ancora di incontrare un bel successo sugli scaffali.

Lidl è sempre molto attento al potere d’acquisto dei suoi clienti. Il negozio si impegna a proporre i suoi prodotti al miglior prezzo. E questo, anche per le sue ultime novità!

Sapete quindi cosa fare se volete attrezzarvi per quest’estate. Inoltre, Lidl sta preparando molte altre sorprese per il ritorno dei giorni belli. Non vediamo l’ora di saperne di più! E voi?

