Lidl si modernizza e mette in vendita il cassetto che tutti hanno bisogno nella loro cucina per questo prodotto

I cassetti sono praticamente indispensabili in qualsiasi cucina, nonché in altre stanze della casa, utili per riporre al loro interno ogni tipo di oggetto e avere tutto a portata di mano e ben organizzato, in modo da poterli recuperare rapidamente quando ne abbiamo bisogno. Oggi vi mostriamo un cassetto di Lidl che vi tornerà sempre utile in cucina e che sta spopolando in vendita grazie alla sua incredibile funzionalità…affrettati che vola!

Lidl offre nella sua sezione casa una vasta gamma di accessori molto utili, e in molti casi colpisce con qualche invenzione mai vista prima, che risulterà davvero utile in casa, soprattutto in cucina. La catena tedesca sa che la cucina è una delle stanze più importanti della casa e ha molto successo con praticamente tutte le sue proposte per questa zona della casa che usiamo così spesso.

Il cassetto per capsule di caffè di Lidl di cui hai bisogno nella tua cucina

Si tratta del “Cassetto per capsule di caffè con 3 cassetti”, un accessorio che ti sarà utile da avere in cucina se hai una macchina per il caffè a capsule, in quanto ti permetterà di organizzarle tutte in modo pratico e comodo in un accessorio che è anche un punto d’attrazione estetico. Attualmente ha un prezzo di 14,99 euro, un importo che vale la pena pagare poiché ciò che offre questo cassetto vale molto di più di quella cifra.

Questo fantastico cassetto per capsule di caffè di Lidl ti offre spazio per riporre fino a 36 capsule dolce Gusto e ha 3 cassetti e 2 scomparti ciascuno per organizzare tutte le tue capsule, ad esempio in base al tipo di caffè o prodotto al suo interno, in modo da poterle prelevare facilmente quando ne hai bisogno senza doverle cercare a lungo. È resistente, progettato anche per poterlo collocare sotto la macchina per il caffè, quindi non occuperà molto spazio.

Il cassetto ha una base antiscivolo per garantire la stabilità e la massima sicurezza durante l’uso, consentendo un carico massimo di 10 kg. Le sue dimensioni sono 34,3 x 33 x 6,6 cm, con un peso di 1,02 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, il cassetto è in ABS, i piedini antiscivolo in silicone e la maniglia in metallo con rivestimento in polvere di poliestere.

Se sei solito preparare questo tipo di caffè, non c’è dubbio che il cassetto per capsule di caffè di Lidl diventerà uno dei tuoi accessori preferiti in cucina.

