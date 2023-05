Lidl si ispira a Nike e vende abbigliamento sportivo molto più economico: tutto a meno di 10 euro.

Se ti piace l’abbigliamento sportivo, sicuramente ti orienti sempre verso i marchi più conosciuti come ad esempio Nike o Adidas, ma la verità è che ci sono altre marche e altri negozi che hanno prodotti molto adatti se si considera il rapporto qualità-prezzo. Questo è esattamente ciò che accade nei supermercati Lidl dove hanno abbigliamento sportivo che non ha nulla da invidiare a quello di Nike e inoltre, a prezzi “low cost” poiché viene venduto a meno di 10 euro.

L’abbigliamento sportivo che spopola in Lidl

Se desideri rinnovare il tuo guardaroba di abbigliamento sportivo, la sezione moda di Lidl è ora una delle più desiderate in quanto puoi trovare capo per praticare tutti i tipi di sport o semplicemente, per vestirti comodo durante l’estate e a prezzi incredibili, quindi non lasciarti sfuggire questi che ti mostriamo poiché sono i più venduti:

Pantaloni corti

I pantaloncini sono essenziali in estate. In Lidl hai diversi modelli ma quelli più venduti attualmente sono questi due nuovi arrivi. Da un lato i pantaloni della marca Mistral con dettaglio di nastro elastico (inoltre venduti in diversi colori) e dall’altro, hai i pantaloni con vita elastica, confezionati al 95% con materiale riciclato e che hanno una tasca interna per tenere il cellulare. Entrambi vengono venduti a un prezzo di 7,99 euro.

4.1/5 - (12 votes)