“Lidl si ispira a Mercadona e punta sui suoi cosmetici per il viso: ecco i 10 migliori”

Mercadona è spesso al centro dell’attenzione grazie ai suoi prodotti di bellezza, in particolare le creme e i sieri, ma la realtà è che i supermercati valenciani non sono gli unici ad offrire prodotti di altissima qualità per la cura del viso. Anche Lidl, grazie alla sua marca Cien e ad altre linee lanciate di recente, si è consolidato nel settore, quindi se vuoi conoscere i 10 migliori cosmetici per il viso di Lidl, non perderti quelli che ti mostriamo qui di seguito.

I migliori cosmetici per il viso di Lidl

Se desideri conoscere i migliori prodotti per il viso che si trovano in Lidl, questi sono attualmente i più venduti e raccomandati:

Crema giorno ADN

Della linea ADN, specifica per il trattamento di rughe e linee di espressione, la crema giorno è attualmente la più venduta di tutte in Lidl. Una crema idratante ad azione globale che permette di prevenire e ridurre i segni dell’invecchiamento. Formulata appositamente con acido ialuronico, burro di karitè e complesso di zinco, il suo utilizzo permette alla pelle di recuperare la sua idratazione e la sua fermezza. Le rughe si attenuano gradualmente. Il prezzo è di 6,99 euro.

CC Cream Cien

Dopo il “boom” delle BB Cream, le CC Cream stanno prendendo il sopravvento e in Lidl, con la marca Cien, abbiamo questa crema che dona luminosità naturale alla pelle mentre la idrata e la protegge. Puoi applicarla come crema o come base per il trucco. Ha un fattore di protezione solare di 15 e il risultato è una pelle morbida, fresca e uniforme. Il prezzo è di 4,99 euro (50 ml).

Crema giorno Orchidea

Anche per combattere le rughe e idratare in profondità abbiamo questa crema giorno della linea White Orchid, che ha come principale attivo l’estratto di orchidea che, oltre ad idratare, conferisce fermezza alla pelle. Contiene anche acido ialuronico e il prezzo è di 7,99 euro (50 ml).

Crema notte Gold Regenerating

Questa è una delle creme “best seller” di Lidl da tempo e non può mancare in questa lista dei migliori prodotti per la cura del viso di questi supermercati. Idrata, tratta le rughe e ha anche un effetto lenitivo. Si distingue per avere come principio attivo l’oro colloidale, così come le vitamine F ed E e l’olio di rosa mosqueta. Il prezzo è di 4,75 euro.

Crema idratante con olio di macadamia

La linea Skin Foodies è una linea di cura del viso con ingredienti naturali di Lidl che comprende diverse creme idratanti, tra cui spicca questa con olio di macadamia indicata per pelli secche e sensibili. È adatta ai vegani e il prezzo è di 2,99 euro (50 ml).

Contorno occhi antinquinamento

Della linea Cien Bio, abbiamo questo contorno occhi con il 97% di ingredienti naturali. Contiene olio di cotone, acido ialuronico e olio essenziale di lavanda che, combinati insieme, servono per eliminare le rughe nel contorno occhi e mantenerle idratate contro gli effetti dell’inquinamento. Il prezzo è di 4,99 euro (15 ml).

Siero concentrato acido glicolico ADN

Della già menzionata linea ADN, abbiamo questo altro siero che sta spopolando attualmente in Lidl e che contiene acido glicolico che ti servirà per ottenere una pelle più morbida e liscia grazie alla sua capacità di eliminare le cellule morte e promuoverne il rinnovamento. Il prezzo è di 5,99 euro (15 ml).

Riempitivo rughe

Di White Orchid hai questo prodotto riempitivo per le rughe da applicare direttamente su di esse. Formulato con la combinazione di vari attivi, tra cui un polimero riempitivo che produce un effetto “soft focus”, un polisaccaride e la gomma di acacia che conferiscono un effetto tensore, così come l’acido ialuronico ed estratto di orchidea, attivi che garantiscono la salute e la funzionalità della pelle. Il prezzo è di 5,99 euro (15 ml).

Ampolle viso Blue Light

Per la protezione dalla luce dei monitor, Lidl ha la linea “Blue Light” che comprende vari prodotti, tra cui spiccano queste ampolle con gatulina e acido ialuronico. Si vendono in una scatola con 7 ampolle e il prezzo è di 3,50 euro.

Maschera facciale Pure

Infine, la maschera facciale Pure è la migliore per eliminare le cellule morte e migliorare l’aspetto della pelle. Tra i suoi attivi ci sono l’argilla ricca di minerali che aiuta ad assorbire l’eccesso di grasso, oltre a sali del Mar Morto, hamamelis e allantoina. Ha anche un effetto lenitivo. Il prezzo è di 1,50 euro.

