Lidl si diversifica nei viaggi

Alain AUBERT/Stopandgo

Il colosso tedesco del retail dovrebbe presto lanciarsi nel settore dei viaggi in Francia con la creazione di un sito web.

Lidl segue le orme dei suoi concorrenti. Dopo Leclerc, Auchan o anche Carrefour, il marchio tedesco al dettaglio dovrebbe presto lanciarsi in Francia nel settore dei viaggi. Potrebbe creare un sito web chiamato “Lidl-Voyages”. Secondo un’offerta di lavoro pubblicata questo mese nella sezione reclutamento del sito web del marchio, il gruppo sta attualmente cercando di assumere un travel manager per guidare la comunicazione e il marketing del futuro sito Lidl. Contattato questo marted√¨ da Stopandgo, il brand comunica che comunicher√† ulteriori dettagli su questo lancio nelle prossime settimane. Se Lidl sta avviando una diversificazione sul mercato francese, il gruppo √® gi√† presente da alcuni anni nel settore dei viaggi in internet in Svizzera, Germania e Austria. Nei Paesi Bassi, il marchio ha unito le forze nel 2011 con diversi tour operator per entrare nel settore.

Il marchio, che secondo l’ultimo ranking dell’azienda Kanter detiene il 5,3% del mercato retail in Francia, conferma quindi la sua ambizione di diversificare le proprie attivit√† in Francia. Gi√† nel 2014 Lidl ha annunciato l’abbandono del modello hard-discount per attrarre una nuova tipologia di clientela. Da allora ha lanciato una gamma di prodotti biologici o addirittura messo in vendita scatole di caviale per le festivit√† natalizie.