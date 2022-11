Lidl sfida Ikea: in vendita gli alberi di Natale!

Lidl non smette mai di sorprendere i suoi clienti! L’azienda ha appena fatto concorrenza a Ikea mettendo in vendita i propri alberi di Natale!

Siete alla ricerca di una bella decorazione per la fine dell’anno? Lidl fa concorrenza a Ikea con l’uscita di questi fantastici alberi di Natale! Stopandgo vi racconta tutto.

Natale prima del tempo da Lidl

Con il Natale alle porte, Lidl annuncia molte novità per soddisfare i suoi clienti. Prima di tutto, c’è il maglione invernale che ricorda quello che indossava la nonna: un buon maglione di lana con varie fantasie, come fiocchi di neve, stelle, pupazzi di neve ecc…

C’è anche lo straordinario Catalogo giocattoli Lidl 2022 per fare felici bambini e bambine durante queste feste natalizie: clicca qui per scoprirlo.

Ma non è tutto! Abbiamo anche il plaid che sta andando a ruba nei negozi. Perfetto per tenersi al caldo in questo periodo di basse temperature.

Alberi di Natale: Lidl sfida la concorrenza

Il Natale si avvicina rapidamente. E per mancanza di tempo non avete ancora preso una decisione… Sacrilegio! È ora di farlo! Lidl ha pensato a voi.

Non sorprende che Lidl sia il luogo ideale per festeggiare il Natale a prezzi scontati. Ci sono ghirlande a prezzi bassi e bellissimi ornamenti natalizi che sfidano ogni concorrenza.

Ma parliamo della cosa più importante: l’albero di Natale! Lidl ha deciso di mettere in vendita gli alberi Nordmann a partire da mercoledì 23 novembre 2022.

Parliamo del grande abete Nordmann 1ª scelta che costa 22,99 euro e può misurare 1,50-2 mt.

Con l’acquisto dell’albero, Lidl offre anche un tronco per contenere l’albero. Una cosa è certa: questo prezzo è imbattibile! Sarà difficile trovare qualcosa di meglio.

Gli alberi di Natale Ikea sono molto più costosi! Ancora una volta Lidl ha fatto centro.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!