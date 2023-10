Lidl sfida i “grandi della moda”: ha l’ormai famoso abito camicia sostenibile con collo alla mao a soli 15 euro.

Lidl osa sfidare i grandi del mondo della moda con un famoso vestito camicia sostenibile dal collo alla mao a prezzi accessibili. È arrivato il momento di preparare il guardaroba per l’autunno e per farlo potremmo rimanere sorpresi cercando capi nel nostro supermercato di fiducia. La collezione di abbigliamento di Lidl è all’altezza di Zara o Stradivarius, in termini di qualità e design. Possiamo dare al nostro armadio un tocco da influencer della moda a un prezzo molto basso.

Questo è il vestito camicia sostenibile con collo alla mao di Lidl

Un vestito camicia è il miglior capo di base per il guardaroba, otterremo un capo di quelli che lasciano il segno. Li abbiamo visti indossati dalla Regina Letizia o da Vicky Martín Berrocal. Grandi esperte di moda che seguono le ultime tendenze. Se vogliamo seguire il loro stile, niente di meglio che un tipo di capo spettacolare che possiamo trovare nel nostro supermercato.

Lidl ha preparato una nuova collezione con capi che lasciano il segno. Questo vestito è uno dei più significativi, ma non è l’unico. Possiamo avere un tipo di vestito che spicca, con dettagli che rappresentano l’eleganza e la semplicità al massimo.

Il colore di questo vestito è uno dei suoi punti di forza, uno dei più desiderati della stagione ispirato alla tendenza ‘Barbie’. Si abbina con tutto ed è una vera meraviglia. Non può andare male con un tipo di vestito che diventerà un capo di base per questa e tutte le stagioni future.

Questo vestito è un vero gioiello per tutte le stagioni, di stile camicia e collo alla mao. Un tipo di design che aggiunge versatilità. Puoi indossarlo per un cocktail o per una giornata in ufficio o all’università. Dipenderà dal tipo di scarpe e accessori con cui abbinerai questo tipo di vestito.

Valorizza la figura. È pensato per adattarsi a ogni tipo di corpo. Puoi stringerlo ancora di più in vita con una cintura. In questo modo otterrai uno stile di vestito molto favorevole. Potrai indossarlo in autunno con i tuoi stivali preferiti e godertelo quando vuoi.

È realizzato in fibre naturali come il canapa e viene venduto solo a 15 euro, è disponibile dalla taglia 38 alla 46 sul sito web o nei negozi Lidl.

