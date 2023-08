Lidl sfida Decathlon con 5 prodotti per la spiaggia e la piscina!

Per competere con Decathlon, Lidl ha appena messo in vendita 5 nuovi prodotti che soddisferanno i clienti.

L’estate è in pieno svolgimento, ma per goderne appieno è necessario avere i nuovi prodotti venduti da Lidl. Infatti, l’azienda tedesca ha appena sfidato Decathlon su vari fronti. Scopri perché

Gia molti prodotti disponibili

Diciamocelo, se hai l’abitudine di recarti presso l’azienda tedesca, non ti stiamo dicendo nulla di nuovo. Infatti, il marchio ha sempre garantito quando arriva l’estate.

Sono molti gli esempi che potremmo citare. Da Lidl puoi trovare numerosi prodotti per questa stagione. O meglio, prodotti adatti perfettamente alle giornate soleggiate e al caldo

Lo dimostrano i sandali che i negozi hanno messo in mostra. Non si tratta delle famose Birkenstock, ma possiamo notare che hanno conquistato molti clienti fin dalla loro comparsa.

Inoltre, i loro prezzi rimangono molto convenienti. Infatti, a soli 19,99 €, saranno tuoi. Resta da vedere se ne rimangono ancora sugli scaffali. Su questo punto, dobbiamo ammettere che non possiamo rassicurarti. Tuttavia, non siamo al riparo da una piacevole sorpresa.

Tra questi sandali e i trucchi per restare freschi quando fa caldo in spiaggia… possiamo dire che Lidl ha colpito nel segno. Eppure, non hai ancora finito di sorprenderti.

Non ci riferiamo qui a questo nuovo prodotto perfetto per un picnic in spiaggia. Ma piuttosto a questi 5 nuovi prodotti che sfideranno Decathlon. Per conoscere il motivo, niente di più semplice. Devi solo scorrere un po’ più in basso.

Decathlon sfidata da Lidl

Ma per quale motivo possiamo dire che Decathlon viene sfidata dall’azienda tedesca? Semplicemente perché i nuovi prodotti lanciati sono legati allo sport.

Infatti, Lidl propone ad esempio una piscina gonfiabile. Il prodotto perfetto da installare in giardino se non hai la possibilità di avere una piscina interrata. Il suo prezzo? “Solo” 21,99 euro.

Se sei un appassionato di surf o immersioni, buone notizie. L’azienda tedesca pensa ancora a te e sfida direttamente Decathlon ancora una volta. La prova è questa muta da sub a 54,99 euro.

Nel caso preferissi fare delle passeggiate in kayak, non è necessario recarti da Decathlon. Perché ancora una volta Lidl risponde alle tue esigenze e propone un kayak gonfiabile a un prezzo ragionevole. Infatti, costa 249,99 euro per averlo.

Infine, i nostri colleghi di El Mira hanno voluto soffermarsi su un altro oggetto venduto dall’azienda tedesca. Questo sarà adatto a tutti gli appassionati di immersioni subacquee. Soprattutto per scoprire i segreti delle profondità. Stiamo parlando ovviamente di una maschera da sub venduta a 19,99 euro.

E nel caso preferissi rilassarti, puoi sempre optare per la poltrona gonfiabile. Questa è disponibile al prezzo di 9,99 euro.

Hai capito bene, il marchio risponde ancora una volta alle tue aspettative. Tuttavia, ti consigliamo di affrettarti nel caso in cui desideri acquistare uno di questi prodotti.