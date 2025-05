Lidl sfida Carrefour: ritorna il servizio da tavola virale che si esaurisce ogni estate e sta volando dagli scaffali

Con l’arrivo della bella stagione, anche le nostre tavole si vestono di colori. Un classico intramontabile dell’estate che ogni anno torna alla ribalta è la ceramica Lidl. La riconosci? Certo che sì. Stiamo parlando del set di 18 pezzi dipinti a mano che fanno impazzire i social, diventando uno dei prodotti più ricercati all’inizio della stagione calda. Il suo design allegro, pieno di toni vibranti, ha conquistato sia gli amanti del servizio da tavola sia coloro che vogliono solo dare un tocco speciale alla loro tavola senza complicazioni.

Anche quest’anno, come da tradizione, Lidl ha rimesso in vendita la famosa ceramica Tognana, e come previsto, sta andando a ruba. Letteralmente. Le unità stanno scomparendo a un ritmo vertiginoso sia in negozio che online, il che non sorprende: il suo prezzo ridotto, l’estetica mediterranea e la versatilità la rendono un acquisto perfetto per quest’estate. Quindi, se aspettavi di prenderla, è meglio che ti sbrighi. Ma prima, scopriamo tutti i dettagli. Perché, cosa rende questa ceramica così speciale? Perché genera così tanta attesa e perché ogni anno si ripete la stessa storia di successo? Qui sveliamo tutto, dalle sue caratteristiche a come abbinarla in casa. Perché sì, oltre al prezzo, ci sono ragioni di peso (e molto stile) per capire perché questa ceramica è molto più di una semplice moda passeggera.

La ceramica che torna a Lidl e che si esaurisce subito

La prima cosa che colpisce di questa ceramica è la sua estetica. I piatti e le ciotole sono dipinti a mano, il che conferisce loro un tocco artigianale e unico. Nessun pezzo è esattamente uguale a un altro, aggiungendo un tocco extra di autenticità e fascino. I colori (blu cobalto, verde lime, arancione zucca, turchese, giallo sole, corallo e salmone) sono combinati nello stesso set, così ogni commensale può avere il suo colore, creando un tavolo visivamente armonioso ma molto divertente.

Il design a spirale, ripetuto in tutti i pezzi, dà un senso di movimento e freschezza. Durante un pasto all’aperto, su una terrazza o persino in un picnic improvvisato, questa ceramica rende qualsiasi occasione speciale. E non solo per il suo aspetto, ma anche per la sua capacità di trasmettere allegria e l’estate in pura forma.

Inoltre, è il tipo di ceramica che non ha bisogno di decorazioni extra. Un tovagliato semplice, bicchieri di cristallo semplici e tovaglioli di cotone e hai già una mise en place degna di una rivista. La sua versatilità estetica la rende adatta sia per l’uso quotidiano che per una cena con amici. È impossibile non sorridere vedendo questi piatti sulla tavola.

Cosa contiene il set di ceramica Tognana

Il servizio di ceramica che Lidl vende sotto il marchio Tognana include 18 pezzi: 6 piatti piatti da 27 cm, 6 piatti fondi da 21 cm e 6 piatti da dessert da 19 cm. In altre parole, il set perfetto per sei persone, ideale per le famiglie o per coloro che amano ospitare senza preoccuparsi di pezzi non abbinati.

Sebbene non sia adatto per la lavastoviglie, (un fattore da tenere in considerazione), è adatto per il microonde, il che permette di riscaldare il cibo senza problemi. Il suo materiale, la ceramica, mantiene bene il calore e ha un tocco piacevole che è molto apprezzato rispetto al servizio da tavola di vetro o plastica. In mano, si sentono piatti solidi, con corpo, ma senza essere pesanti.

Al suo prezzo attuale (ridotto da 42,99 a 34,99 euro), il set rappresenta un rapporto qualità-prezzo eccellente. Non solo per il numero di pezzi, ma anche per il design artigianale e la durabilità del materiale. Una ceramica così, con questa finitura, può costare facilmente il doppio in altri negozi specializzati.

Un’edizione limitata che vola via ogni anno

Uno dei segreti del suo successo è senza dubbio la sua disponibilità limitata. Lidl lancia questo tipo di prodotti per un periodo limitato e senza garanzia di rifornimento. Questo significa che, se ti piace, devi agire in fretta, perché come già successo l’anno scorso, si sta esaurendo nuovamente.

Infatti, mentre aspettiamo che arrivi nei negozi fisici, si può acquistare solo online, ma quando ci si collega, appare subito un messaggio di avviso che indica che rimangono poche unità, quindi se ti piace, ti consigliamo di non esitare. Questa è la ceramica di Lidl più popolare grazie al suo design, alla sua combinazione con qualsiasi altra ceramica che hai già a casa e, soprattutto, al suo prezzo scontato a cui non potrai resistere. Quindi, cosa stai aspettando? Non si sa quando arriverà nei negozi, quindi prendila comodamente da casa prima che si esaurisca completamente.