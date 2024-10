Lidl scuote il mercato e i clienti fanno incetta: pizze familiari a prezzi incredibili solo questa settimana

Lidl ha colpito ancora: ha lanciato un’offerta che sta facendo affollare i suoi punti vendita. Questa settimana, da lunedì 23 a domenica 29 settembre, le pizze per la famiglia sono in sconto. Se sei un appassionato di questo cibo e stai cercando di risparmiare sui tuoi acquisti, non perdere tempo e vai a prenderle, perché l’offerta è a tempo limitato. Vuoi sapere quanto costa?

Le pizze familiari di Lidl in offerta

La catena di supermercati tedesca è nota per la sua vasta gamma di prodotti che soddisfano ogni tipo di esigenza. Oltre ad alimenti freschi come frutta, verdura, carni e pesce, offre anche prodotti gourmet e biologici. Lidl stupisce anche con prodotti di marchi propri e noti, oltre a opzioni per coloro che non possono mangiare glutine, lattosio, per diete vegane, e così via.

Inoltre, questi punti vendita offrono una sezione di prodotti non alimentari come abbigliamento, attrezzi e decorazioni, rinnovando ogni settimana le loro offerte speciali.

Questa è la settimana del “super risparmio” di Lidl Plus. Tra le offerte in evidenza ci sono pizze familiari come quella del marchio Chef Select. Se c’è una pizza che trionfa sempre è la classica prosciutto e formaggio. Ma questa ha un ingrediente in più: funghi. Questa pizza è rettangolare e può essere consumata tranquillamente da quattro persone. È una buona opzione per una cena in famiglia o con amici.

Il prezzo di una pizza familiare

Il prezzo iniziale della pizza è di 4,99 €, ma questa settimana puoi approfittare dell’offerta del 20% offerta da questi supermercati e comprarla per 3,99 €. La preparazione è molto semplice. Devi solo preriscaldare il forno a 200 gradi per qualche minuto. Poi, devi cuocere la pizza fino a quando il formaggio è completamente sciolto e i bordi croccanti. Sarà pronta in circa 8-10 minuti, anche se tutto dipenderà dal funzionamento del tuo elettrodomestico.

Valori nutrizionali medi per 100 grammi di questa pizza familiare

Calorie: 829 kj / 196 kcal

829 kj / 196 kcal Grassi: 3,6 grammi di cui 2 grammi sono saturi

3,6 grammi di cui 2 grammi sono saturi Carboidrati: 29,6 grammi di cui 2,2 grammi sono zuccheri

29,6 grammi di cui 2,2 grammi sono zuccheri Proteine: 10,3 grammi

10,3 grammi Sale: 1,63 grammi

Altri prodotti in offerta di Chef Select presso Lidl

Ci sono vari prodotti di Chef Select che puoi comprare in offerta questa settimana. Ecco alcuni di essi:

Hummus: 0,85 €. Ci sono vari tipi tra cui quelli alle olive kalamata, al chili e al pomodoro e basilico. Questa promozione sarà disponibile dal 27 al 29 settembre.

0,85 Ci sono vari tipi tra cui quelli alle olive kalamata, al chili e al pomodoro e basilico. Questa promozione sarà disponibile dal 27 al 29 settembre. Pasta sfoglia fresca: 0,89 €. Come il prodotto precedente, l’offerta è valida dal 27 al 29 settembre.

0,89 Come il prodotto precedente, l’offerta è valida dal 27 al 29 settembre. Gnocchi di patate: 0,79 €. Questa offerta è disponibile per tutta la settimana, da lunedì 23 a domenica 29.

Lidl non smette mai di stupire con nuove offerte. Se sei un appassionato di pizze o di alcuni di questi prodotti di Chef Select, non perdere questi sconti questa settimana.

