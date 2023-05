Lidl scrive nuovamente la storia con l’ultima innovazione nelle friggitrici ad aria: non ce n’è un’altra uguale

Lidl si è trasformato in uno dei supermercati il cui bazar offre prodotti che rapidamente diventano indispensabili per i suoi clienti. Prodotti che diventano virali come è successo con la loro macchina del pane o con il loro robot da cucina, e che si ripete con il loro ultimo lancio. Prendi nota, perché Lidl torna a fare storia con l’ultima novità in friggitrici ad aria: non ce n’è un’altra uguale.

Lidl lancia la friggitrice ad aria più desiderata

Silvercrest è uno dei marchi di elettrodomestici più apprezzati negli ultimi anni da Lidl. Il loro robot da cucina, la macchina del pane e qualsiasi frullatore o spremiagrumi che trovi in questa catena di supermercati con il marchio Silvercrest garantisce qualità e un prezzo piuttosto economico. Ora, fanno nuovamente storia con la loro nuova friggitrice ad aria calda, l’elettrodomestico di tendenza attualmente.

Caratteristiche della friggitrice ad aria calda 9 in 1 1800 W di Lidl

Si tratta in particolare della Friggitrice ad aria calda 9 in 1 1800 W, che combina una friggitrice ad aria calda, grill e disidratatore di cibo, quindi ti servirà per friggere, arrostire su griglia rotante, dorare, cuocere, gratinare, tostare, riscaldare, cuocere e disidratare gli alimenti in un unico apparecchio.

Una delle friggitrici ad aria più complete sul mercato che include anche un libro con 20 ricette, anche se la verità è che puoi prepararne molte di più e infatti cucinare qualsiasi piatto.

Funzioni e accessori della friggitrice di Lidl

La nuova friggitrice ad aria di Lidl, che sta diventando virale sui social network e che tutti vogliono, si prevede che si esaurirà in breve tempo e dispone anche di uno schermo “Easy Touch” con 9 programmi preconfigurati per una maggiore facilità di utilizzo.

Ha anche un’ampia finestra trasparente XL per vedere in ogni momento ciò che stiamo cucinando e possiamo regolare la temperatura tra i 40 °C e i 200 °C, con un timer configurabile tra 1 e 60 minuti.

Questo nuovo elettrodomestico include inoltre diversi accessori tra cui: 3 vassoi (a griglia) per cuocere e disidratare, 1 teglia da forno, 1 griglia rotante, oltre a 1 cestello rotante tondo, 1 set di kebab (con 8 spiedini) e 1 manico. E tutto ciò può essere lavato in lavastoviglie.

Se desideri acquistare questa friggitrice ad aria con molte più funzioni oltre a friggere senza olio, puoi acquistarla ora, al momento, nel negozio online di Lidl al prezzo di 109,99 euro.

