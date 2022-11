Lidl: scopri questa funzione poco conosciuta dei carrelli della spesa che ti cambierà la vita

Anno dopo anno, Lidl continua a stupire i suoi clienti per il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. Ma molte persone non sono a conoscenza di questa funzione nascosta dei carrelli della spesa del marchio tedesco. Non preoccuparti, la redazione di Objeko ti racconterà tutto. Siete pronti ?

La funzione nascosta dei carrelli Lidl

Quando vai in un punto vendita Lidl, sai che puoi trovare quello che stai cercando. Infatti, ogni giorno, il marchio fa del suo meglio per accontentare i suoi clienti. Che tu abbia bisogno di utensili da cucina, decorazioni, un telefono cellulare, il negozio ha assolutamente tutto. C’è da dire che ad oggi la catena tedesca si sviluppa su 1.200 mq con 1.200 referenze. È enorme, giusto? Ma oggi vi parleremo di qualcosa di completamente diverso. Infatti, lo sapevi che i carrelli della spesa Lidl ora hanno una funzione nascosta? No ? Bene, ora lo fa. E il minimo che possiamo dire è che questa funzione facilita notevolmente lo shopping dei consumatori. Allora, di cosa stiamo parlando esattamente? Leggi il resto dell’articolo per scoprirlo. Sì, altrimenti sarebbe troppo semplice.

Come utilizzare questa funzione?

Da tempo i carrelli Lidl offrono una caratteristica in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. E questo è appena sotto il carrello. In effetti, un piccolo contenitore scorrevole ora ti consente di riporre i tuoi acquisti in modo semplificato. No, non è uno scherzo. Vai a vedere, se non ci credi. Questo cassetto, in particolare, permette di avere più spazio per riporre la spesa. Ma questa non è l’unica caratteristica di questo cassetto. Infatti, oltre a ciò, è stato progettato per sostenere i carichi più pesanti. Come in particolare le confezioni di acqua o latte. Ma come funziona esattamente? Bene, è molto semplice. In effetti, devi semplicemente tirare in avanti la maniglia rossa. Con questa azione, il cassetto scorrevole si aprirà automaticamente. Un carrello ideale per gli anziani.

Un carrello della spesa Lidl, ideale per chi non può trasportare cose pesanti

Come vi abbiamo detto prima, questo cassetto è l’ideale per gli anziani. O per chi non può trasportare carichi troppo pesanti a rischio di lesioni. Se Lidl di solito si distingue per i suoi prezzi, questo carrello è un motivo in più per fare acquisti lì. Non vero ? Non esitate a dirci cosa ne pensate. Sta a te.