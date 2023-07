Lidl: scopri la scopa telescopica a soli 17.99 euros, l’essenziale per una pulizia senza sforzo.

Lidl sorprende ancora con l’ultimo affare imperdibile: la scopa telescopica a soli 17.99 euro. Questo strumento di pulizia, pratico ed economico, è il compagno ideale per mantenere la tua casa in ordine senza alcuno sforzo. Grazie al suo design intelligente e maneggevole, la scopa telescopica di Lidl promette una pulizia efficace e agevole. Non perdere questa offerta, corri al Lidl più vicino!

Il sistema Click di PARKSIDE presso Lidl: una pulizia profonda a portata di mano

Il sistema Click di PARKSIDE, in vendita presso Lidl, è stato progettato specificatamente per fornire un’esperienza di pulizia profonda. Adatto per tubi standard di 13 mm (½), questa meravigliosa invenzione è l’ideale per la pulizia di terrazzi, sentieri, vialetti, facciate e porte del garage. Dispone inoltre di una leva di regolazione con un dosatore incorporato per l’acqua, consentendo un preciso controllo del flusso d’acqua durante il processo di pulizia.

In aggiunta a queste caratteristiche, l’attrezzo per la pulizia è munito di un manico telescopico in alluminio, regolabile in continuo da 127 a 193 cm. Questa particolarità permette di lavorare fino ad un’altezza di 3 metri, offrendo così un’ampia flessibilità d’uso.

Una spazzola versatile per ogni uso: scoprite l’utensile per la pulizia di Lidl

L’utensile per la pulizia venduto presso Lidl include due tipi di spazzole: una spazzola resistente per sporco ostinato e una spazzola delicata per superfici sensibili. Entrambe le spazzole sono compatibili con il sistema di connessione per tubi di 13 mm (½).

Spazzola resistente: Utile per rimuovere lo sporco più ostinato.

Utile per rimuovere lo sporco più ostinato. Spazzola delicata: Ideale per pulire superfici sensibili senza danneggiarle.

Un eccellente rapporto qualità-prezzo: il nuovo utensile per la pulizia di Lidl a soli 17,99€

Oltre alle sue molteplici e notevoli caratteristiche, il sistema Click di PARKSIDE offerto da Lidl vanta un eccellente rapporto qualità-prezzo. Infatti, questo versatile strumento per la pulizia può essere acquistato al modico prezzo di 17,99€. Questa è una vera occasione per coloro che desiderano mantenere pulito il loro spazio esterno senza spendere una fortuna.

In conclusione, con il sistema Click di PARKSIDE disponibile presso Lidl, avrete a disposizione uno strumento di pulizia efficace e versatile per soli 17,99€. Che si tratti di pulire il vostro terrazzo, il vostro vialetto o la facciata della vostra casa, questo utensile offre una soluzione di pulizia profonda a portata di mano.

5/5 - (3 votes)