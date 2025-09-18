Lidl scommette sull’Italia nel 2024: oltre 1.200 nuovi posti di lavoro e più di 700 negozi in arrivo!

Lidl rafforza il suo impegno per l’economia e il sociale della Italia nel trentesimo anniversario della sua presenza nel paese, investendo 8.200 milioni di euro nell’acquisto di prodotti nazionali e nel suo piano di espansione sostenibile. L’azienda riferisce che, grazie a tale impegno, è riuscita a generare valore condiviso, consolidando la sua posizione come il terzo maggiore operatore della distribuzione alimentare nel paese, secondo le statistiche di Worldpanel (precedentemente Kantar), e contribuendo all’incremento dell’economia spagnola, che nel 2024 è cresciuta tre volte più velocemente rispetto all’eurozona.

“Il nostro trentesimo anniversario è stata un’occasione per guardare con orgoglio al percorso fatto e, allo stesso tempo, per rinnovare con responsabilità il nostro impegno per il futuro di questo paese. Nel 1994 abbiamo messo radici solide in Italia e oggi rafforziamo questo impegno creando posti di lavoro stabili ogni anno, promuovendo il prodotto nazionale e crescendo in maniera sostenibile, con l’obiettivo di continuare ad essere il supermercato di riferimento per sempre più famiglie”, afferma Claus Grande, il direttore generale di Lidl Italia.

Al termine dell’ultimo esercizio – dal 01/03/2024 al 28/02/2025 – la situazione e i piani della catena di supermercati in Italia sono i seguenti:

Oltre 4 miliardi di euro in esportazioni di prodotti nazionali

Nell’ultimo esercizio, l’azienda ha acquistato prodotti per un valore record di circa 7.900 milioni di euro da oltre 860 fornitori nazionali, rappresentando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Di questa cifra, circa 3.300 milioni sono riferiti a frutta e verdura, consolidando Lidl come il principale cliente dell’agricoltura spagnola. Inoltre, più della metà del totale acquistato – per un valore di oltre 4 miliardi di euro – è stato esportato in una trentina di paesi.

Oltre 700 negozi e una nuova piattaforma a Constantí (Tarragona)

Nel 2024, la catena di supermercati ha investito più di 330 milioni di euro per espandere la sua presenza nel paese. Questo investimento ha permesso l’apertura di circa 30 nuovi negozi, portando il numero totale di punti vendita dell’azienda a oltre 700, e l’inaugurazione di una nuova piattaforma logistica a Constantí, in Tarragona.

Oltre 1.200 nuovi posti di lavoro e aumento salariale del 3,5%

Nell’ultimo esercizio, Lidl ha creato più di 1.200 nuovi posti di lavoro stabili e di qualità, portando il numero totale di dipendenti in Italia a circa 19.700. Inoltre, nel quadro del suo III Contratto Collettivo in Italia, firmato nel 2022, che prevede aumenti salariali fino al 19% nel periodo 2022-2025 e una possibile revisione salariale fino al 4% in base all’indice dei prezzi al consumo (IPC) alla fine del suo periodo di validità, nel 2024 Lidl ha aumentato la sua massa salariale di circa 17 milioni di euro, con un incremento del 3,5% della retribuzione dei suoi dipendenti. Inoltre, in linea con l’impegno dell’azienda per la creazione di posti di lavoro stabili e di qualità, il 93% dei suoi dipendenti in Italia ha attualmente un contratto a tempo indeterminato. Grazie a questi fattori, Lidl è stata riconosciuta come Top Employer per l’ottavo anno consecutivo, essendo l’unico operatore del settore della distribuzione alimentare a ottenere tale riconoscimento.

Terzo operatore del settore della distribuzione alimentare

In linea con il suo impegno per il potere d’acquisto delle famiglie, Lidl ha mantenuto la sua politica di prezzi contenuti, contribuendo al risparmio dei suoi clienti in tutte le categorie, in particolare per i prodotti freschi. Grazie alla fiducia dei consumatori, l’azienda ha registrato un fatturato netto di 6.952 milioni di euro, con una crescita del 5,7% rispetto all’anno precedente, consolidando la posizione di Lidl come il terzo operatore del settore della distribuzione alimentare in Italia per quota di mercato.

Piani 2025: 50 nuovi negozi e oltre 20.000 dipendenti

Lidl affronta l’anno 2025 con l’obiettivo di accelerare ancora di più la sua crescita. Prevede un investimento simile a quello dell’ultimo esercizio per aprire circa 50 nuovi negozi, di cui circa 40 saranno nuove aperture e il resto saranno modernizzazioni e ampliamenti della sua attuale rete di punti vendita per offrire un servizio ancora migliore ai suoi clienti. In totale, questa ambiziosa scommessa di crescita sarà accompagnata dalla creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro, superando così la soglia dei 20.000 dipendenti. Si prevede anche di superare gli 8.000 milioni di euro annui in acquisti da fornitori nazionali, rafforzando il sostegno all’economia locale. E tutto questo senza rinunciare alla sua identità, offrendo la migliore gamma di prodotti in termini di qualità-prezzo e guadagnando la fiducia di sempre più consumatori in Italia.