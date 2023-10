Lidl scommette sull’abbattimento del prezzo del suo armadio da bagno leader in vendite.

I armadi sono uno dei tipi di mobili più importanti che si possono mettere in casa, perfetti per conservare praticamente tutto ciò di cui hai bisogno in qualsiasi stanza della casa, o anche in spazi esterni. Oggi ti mostriamo un armadio da bagno di Lidl che sta facendo molto successo grazie alle sue caratteristiche e che ora è scontatissimo grazie a uno sconto incredibile… affrettati che vola!

Lidl è una delle catene di supermercati di maggior successo in Italia, sempre più virale con alcuni dei suoi prodotti e sempre attenta ad offrire ai suoi clienti ciò di cui hanno bisogno in ogni momento, con promozioni esclusive in date specifiche che fanno successo in molti paesi. Anche se specializzata in alimentari, la catena tedesca ha una sezione completa di arredamento per la casa che include diversi mobili molto utili, sempre versatili e con molto potenziale per essere sfruttati al massimo.

L’armadio da bagno di Lidl che sta facendo successo nelle vendite

Si tratta dell’armadio da bagno, un mobile che ti sarà molto utile poiché potrai sfruttarlo al massimo nel bagno, una stanza in cui è sempre necessario uno spazio di archiviazione per riporre asciugamani o prodotti per l’igiene, tra gli altri. Attualmente è scontato del 19% che porta il suo prezzo finale a soli 28,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire poiché ne trarrai davvero molto vantaggio.

Questo fantastico armadio da bagno di Lidl offre un ampio spazio di archiviazione, è un mobile di design moderno in imitazione di quercia di alta qualità e rifinito in opaco, quindi oltre a guadagnare uno spazio extra per lo stoccaggio darai molto stile al tuo bagno e un punto decorativo molto interessante e bello. Resistente ai graffi, ha dei proteggi in basso per non danneggiare il pavimento su cui è appoggiato.

Realizzato in legno, è rivestito con resina melaminica, il che permette una pulizia veloce, semplice ed efficace, sarà sufficiente passare un panno umido e poi uno asciutto e risulterà splendente. Per quanto riguarda le dimensioni, sono di 32 cm di lunghezza, 80 cm di altezza e 28 cm di profondità, con un peso di 11,9 kg. vuoto. Nel kit di vendita sono incluse le istruzioni di montaggio e i materiali necessari per poter montare questo armadio da bagno di Lidl in modo rapido e semplice.

