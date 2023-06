Lidl scatena la follia con la propria linea di stoviglie: è economicissima e sembra di Ikea.

Lidl è uno dei supermercati più popolari in Italia e non è difficile capire il motivo: le sue offerte sono incredibili e ha una vasta gamma di prodotti. Non solo ci sorprende con i prezzi dei suoi cibi, ma Lidl offre anche una vasta gamma di elettrodomestici e altri prodotti per la casa che piacciono a tutti. Uno dei suoi ultimi successi è la sua propria vajilla, che non può essere più economica e sembra presa da Ikea.

La vajilla più ideale di Lidl

Se hai bisogno di rinnovare la tua casa e cambiare la tua vajilla, non esitare a dare un’occhiata a quella di Lidl. Si tratta di un modello molto semplice con colori pastello che non possono stare meglio sulla tua tavola. Un modello molto versatile che ha già attirato l’attenzione dei fan del supermercato tedesco.

Si tratta del modello di piatti in confezione da 2 che si può trovare in tutti i supermercati Lidl in diversi colori e ad un prezzo che non ti aspetteresti. Una piccola vajilla che puoi comporre acquistando i diversi pacchetti a seconda dei tre colori disponibili.

In questo modo puoi comprare un pacchetto in rosa, un altro in grigio e un altro in blu e così formare una vajilla completa per usarla a casa quotidianamente o anche per le occasioni speciali in cui desideri sorprendere i tuoi ospiti. Inoltre, devi sapere che sempre in Lidl e con gli stessi colori, vengono venduti pacchetti da due di ciotole e pacchetti da quattro di tazze da caffè.

Fatti in porcellana e con un diametro di circa 21 centimetri, questi sono i piatti dal design più moderno che troverai in Lidl e proprio questo (oltre ai colori) è il motivo per cui tutti i suoi clienti vogliono averli.

Sono piatti di altissima qualità in modo che puoi metterli senza problemi nel microonde per scaldare il cibo o anche puoi metterli in lavastoviglie quando devi lavarli. Tuttavia, si consiglia di lavarli con un po’ di acqua calda prima di usarli e di evitare di sottoporli a un rischio troppo elevato di temperatura per evitare di romperli.

Se vuoi poter avere questi piatti che stanno spopolando ora in Lidl, li trovi disponibili in tutti i suoi supermercati e anche nel suo negozio online e il loro prezzo è di 5,99 euro per ogni confezione da due, quindi non tardare a prenderli prima che si esauriscano, perché si stanno vendendo adesso come se fossero pane caldo.

Lidl compete con Ikea

Nuova vajilla di Lidl

L’aumento degli utensili per la casa di Lidl ha fatto progressi a grandi passi in questi mesi. I set di tazze, ciotole e piatti piani hanno prezzi simili a quelli di Ikea, con design originali e diversi che stanno piacendo ai clienti ad un prezzo accessibile: 18 pezzi per 39 €, un prodotto che spopola ogni settimana.

