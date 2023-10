Lidl sbaraglia le vendite di Ikea offrendo uno dei suoi prodotti di punta a metà prezzo.

La competenza tra le aziende dello stesso settore può diventare feroce, il che è vantaggioso per il consumatore che potrà usufruire di sconti e promozioni molto interessanti grazie a questa guerra in un settore che gli interessa, come ad esempio quello dell’arredamento e della casa, che è senza dubbio uno dei più competitivi. Oggi ti mostriamo un affare di Lidl mettendo in vendita uno dei prodotti di punta di Ikea ma a metà prezzo, un fatto senza precedenti che sta causando sensazione tra la clientela… affrettati che vola!.

Anche se Lidl è un negozio principalmente specializzato in alimentari, ha una interessante sezione per la casa e l’arredamento in cui puoi trovare mobili e altri tipi di articoli, sempre al miglior prezzo e con tutte le garanzie. La catena tedesca è un successo in Italia, dove conta già più di 600 negozi e continua con un processo di espansione che la porterà a coprire sempre più territorio ogni anno.

Il tavolo pieghevole di Lidl che imita quello di Ikea

Si tratta del Tavolo pieghevole, un mobile che nulla ha da invidiare all’originale di Ikea e che senza dubbio sarà un punto forte per qualsiasi casa, poiché è così versatile e funzionale che potrai sfruttarlo in molteplici modi. Catalogato come ‘Prodotto di punta’ dalla catena tedesca, attualmente ha un prezzo di 99,99 euro, più economico rispetto a quello del negozio svedese… sarebbe folle lasciarsi scappare questa opportunità!.

Questo fantastico tavolo pieghevole di Lidl è adatto per 2-4 persone e ha due ripiani pieghevoli insieme o separatamente, un mobile molto funzionale che potrai sfruttare molto. Questo mobile ha altre caratteristiche molto interessanti, come ad esempio che è un tavolo da pranzo per 2-4 persone con risparmio di spazio, vernice bianca opaca facile da pulire e struttura resistente con 4 cassetti a scorrimento morbido.

Nel kit di vendita è incluso tutto il necessario per il montaggio, con utensili, materiali e istruzioni. Con una misura di 150 x 74 x 80 cm aperto e di 80 x 60 cm ciascuna tavola, supporta un carico massimo di 30 kg. Realizzato in legno, il tavolo ha un peso di 34,6 kg.

Se stai cercando un mobile versatile da sfruttare al massimo nella tua casa e con il miglior prezzo, senza dubbio questo tavolo pieghevole di Lidl può offrirti un servizio incredibile e, per la sua estetica, sarà anche un punto forte dal punto di vista decorativo.

