Lidl sbanca il gioco con il suo nuovo elettrodomestico per non sporcare nulla in cucina.

Lidl sbanca il gioco con il suo nuovo elettrodomestico per non sporcare...

I piccoli elettrodomestici sono molto importanti in cucina, in quanto sono tutti progettati per renderci la vita più facile durante diverse attività, sia per la preparazione di cibi che per la cottura o la pulizia, tra le altre. Oggi ti mostriamo un nuovo elettrodomestico di Lidl che è destinato a diventare un successo dell’estate e che ti permetterà di non sporcare la cucina tanto quando fai un’attività che probabilmente fai ogni giorno… e ora puoi portarlo a casa con uno sconto incredibile!

Lidl è diventato virale in numerose occasioni per molti dei suoi prodotti, in particolare per i suoi piccoli elettrodomestici che hanno causato sensazione nel corso della sua storia, come il suo robot da cucina, tra molti altri. La catena tedesca sta avendo successo in Italia, dove ha già più di 600 negozi, un numero che crescerà nel corso dell’anno con l’apertura di alcuni altri in diverse città.

Il robot da cucina di Lidl con uno sconto

Si tratta del robot da cucina grigio da 900 W, una meraviglia di piccolo elettrodomestico che potrai utilizzare molto nella tua cucina per attività come impastare, mescolare e sbattere, tutto con rapidità, efficienza e pulizia, in quanto non lascerai tutto sporco facendolo a mano. Attualmente ha uno sconto del 20% che porta il suo prezzo finale a soli 79,99 €, un’affare che non puoi farti scappare perché utilizzerai davvero molto questo apparecchio.

Questo fantastico robot da cucina di Lidl ha una potenza di 900 W e ha una bilancia integrata per pesare nella ciotola mescolatrice quando necessario, oltre a una lunga lista di caratteristiche che dettagliamo di seguito:

Velocità regolabile fino a 8 posizioni e pulsante turbo supplementare.

e pulsante turbo supplementare. Motore potente per elaborare anche impasti molto consistenti.

Ciotola mescolatrice grande in acciaio inossidabile con una capacità di 3,6 l che è smontabile per una pulizia più facile.

con una capacità di 3,6 l che è smontabile per una pulizia più facile. Braccio rotante con pulsante di sblocco per cambiare facilmente gli accessori.

per cambiare facilmente gli accessori. Display LC.

Il kit di vendita include un coperchio anti-spruzzo con apertura di riempimento, una frusta per impastare, un bicchiere mescolatore di vetro, una frusta per sbattere e una frusta per mescolare.

Tutti questi accessori possono essere lavati in lavastoviglie.

Libro di istruzioni d’uso con 5 ricette incluse.

È molto importante che tu tenga presente che perché questo incredibile robot da cucina di Lidl possa funzionare è indispensabile che sia collegato alla rete elettrica. Una buona, bella e a buon mercato… uno di quegli apparecchi che sicuramente cambierà e migliorerà la tua vita.

