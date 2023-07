Lidl rivoluziona l’estate con il suo condizionatore portatile ed economico senza installazione: non soffrirai più il caldo.

Siamo nell’ultima settimana di giugno affrontando il primo onda di calore dell’anno, con temperature che hanno già superato i 40 gradi in alcune zone del paese, quindi è essenziale avere tutto il necessario per combattere il caldo sia a casa che quando si esce. Oggi ti mostriamo il condizionatore d’aria di Lidl che sta facendo un successone nelle vendite in quanto è perfetto per non far diventare un problema il caldo quest’estate nella tua casa, per quanto alte siano le temperature… sbrigati che va a ruba!.

Lidl ha già diversi mesi con diverse opzioni di climatizzazione nei suoi cataloghi, e in particolare questo condizionatore d’aria lo aveva già in vendita il mese scorso, esaurito rapidamente… ma per fortuna è tornato per fare in modo che il caldo opprimente non lo sia per chi se lo porta a casa.

Il condizionatore d’aria di Lidl

Si tratta del Condizionatore d’aria portatile 7000 BTU/h, una meraviglia di condizionatore d’aria che diventerà il tuo grande alleato quest’estate affinché l’ambiente infernale lasciato dalle alte temperature non lo sia nella tua casa, uno dei migliori dispositivi di climatizzazione che puoi comprare per rinfrescare ogni angolo della casa. Attualmente ha un prezzo di 179,99€.

Questo fantastico condizionatore d’aria di Lidl è un incredibile 3 in 1, infatti oltre a rinfrescare ventilare e deumidificare. Ha due livelli di ventilazione in modo che tu possa scegliere l’intensità desiderata in ogni momento, con una temperatura regolabile tra 16 °C e 31 °C. Altre delle sue caratteristiche più interessanti sono le seguenti:

Telecomando.

Ideale per spazi fino a 60 m3.

Timer digitale 24 ore.

Schermo con pulsanti soft-touch.

Termostato ambientale.

Ruote per uno spostamento comodo.

Funzione deumidificante fino a 0,79 l/ora.

Capacità di raffreddamento nominale: 1750 Frig/h.

Potenza: 2,0 KW.

Flusso d’aria: 320 m³/ora.

Refrigerante: R290, 140 g.

Angolo di oscillazione: 30 – 150°.

Efficienza energetica classe A.

Livello di rumore: 65 dB (A).

Tanica dell’acqua con capacità di 500 ml.

Misure 39 cm lunghezza, 69 cm larghezza e 33 cm profondità, oltre al cavo di 1,8 m.

Peso 22,5 kg.

Nel kit di vendita di questo meraviglioso apparecchio è incluso il tubo di espulsione da 1,5 m, filtro dell’aria estraibile, adattatore per il tubo di scarico e isolante per finestre oscillo-battenti. È importante che tu tenga presente che si consiglia di utilizzare questo condizionatore d’aria di Lidl in ambienti interni secchi, mai in ambienti esterni.

