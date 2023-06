Lidl rivoluziona le tue serate cinematografiche con il suo nuovo mini proiettore!

Lidl fa impazzire gli appassionati di film e serie svelando il suo nuovissimo mini proiettore disponibile a meno di 200 euro.

Sei un grande appassionato di serie e film? Lidl ha la soluzione perfetta per te: il mini proiettore Philips NeoPix. Con uno sconto incredibile del 50%, questo nuovo accessorio high-tech ti permetterà di scoprire le tue serie e i tuoi film preferiti in un modo completamente nuovo. Ti diremo di più.

Lidl, un punto di riferimento per gli accessori high-tech

Lidl non smette di stupirci e di fare il buzz sul web. Con la sua vasta gamma di prodotti elettronici di alta qualità, ognuno trova il suo piacere.

Sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, l’azienda tedesca propone novità che non mancano di fare sensazione. Anche oggi non fa eccezione.

Infatti, Lidl ha appena svelato il suo nuovissimo mini proiettore. Un vero gioiello tecnologico che promette di cambiare la tua esperienza di visione.

Immagina! Crea il tuo home cinema, che sia all’interno della tua casa o all’aperto.

Con il mini proiettore Philips NeoPix, ora è possibile. Dotato di uno sconto eccezionale del 50% presso Lidl, è attualmente disponibile al prezzo incredibile di 199,99 €. Un ottimo affare quindi!

Il suo design elegante in grigio e la sua dimensione compatta lo rendono un dispositivo facilmente trasportabile. Ideale da portare anche in vacanza, potrai così creare il tuo proprio cinema ovunque tu sia.

Questo proiettore è disponibile sia online che nei negozi fisici di Lidl. Anche se alcuni stock sono quasi esauriti, ci sono ancora molte unità disponibili per permetterti di goderti appieno i tuoi film e le tue serie preferite.

Il mini proiettore Philips NeoPix: il tuo nuovo alleato per serate film come al cinema

Lidl ha quindi ancora una volta trovato il prodotto indispensabile da avere al più presto. E per buone ragioni… Il mini proiettore Philips NeoPix offre funzionalità impressionanti che miglioreranno la tua esperienza di visione.

Per cominciare, è in grado di proiettare un’immagine fino a 65 pollici con una risoluzione Full HD. Dotato di due altoparlanti integrati da 5 W, la qualità del suono è ottimale.

Puoi anche collegare delle cuffie per un’esperienza ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda le opzioni di connettività, il proiettore dispone di un’entrata USB, di uno slot per schede microSD e di due porte HDMI.

Puoi quindi collegare vari dispositivi come hard disk, lettori DVD o persino computer. Dispone anche di un’entrata analogica per una maggiore versatilità.

Ma non è tutto. La custodia del mini proiettore Philips NeoPix è realizzata in plastica di alta qualità. Lidl garantisce così la sua resistenza e durata.

E nonostante le sue prestazioni impressionanti, pesa solo 1,2 kg, facilitando il trasporto e l’installazione. Cosa si può chiedere di più?

Grazie al mini proiettore Philips NeoPix proposto da Lidl a un prezzo imbattibile, avrai l’opportunità di guardare i tuoi film a casa con un’esperienza coinvolgente come al cinema. Allora non aspettare oltre!

Quindi recati il più presto possibile nel tuo negozio Lidl più vicino o collegati al loro negozio online per diventare il felice proprietario di questo accessorio all’avanguardia.

Potrà così godere appieno dei tuoi momenti di relax scoprendo le tue serie e i tuoi film preferiti in modo completamente nuovo. Il tutto, senza spendere una fortuna.

Alcuni prodotti ci sono stati comunicati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi frontalieri in Spagna, in Belgio, in Italia, in Svizzera o in Germania.

