Lidl rivoluziona la tua vita con la doccia solare che cambierà il tuo giardino.

Si avvicina l’estate e pensando alle alte temperature che già stiamo vivendo e che aumenteranno ancora di più a breve, e tenendo anche a mente il poter risparmiare acqua, è importante avere ciò che serve per rinfrescarsi senza spendere troppo, e sembra che Lidl abbia la soluzione per una vacanza in cui potrete godervi ancora di più il vostro giardino. Scopriamo quindi come Lidl rivoluziona la tua vita grazie alla doccia solare che cambierà il tuo giardino.

Lidl trionfa con la sua doccia solare per giardino

Lidl si prepara per l’estate con un prodotto che sicuramente non vorrai lasciarti scappare se hai un giardino. Si tratta della doccia solare con un serbatoio da 18 litri (con una pressione massima di 4 bar) che ti permetterà di rinfrescarti in estate e persino di fare la doccia senza dover spendere acqua a casa.

Ha un design di plastica e acciaio che è facile da installare, grazie alle 2 parti connettibili con meccanismo a vite, formate da una grande testa doccia cromata (Ø 15 cm), nonché un monocomando per regolare la temperatura e il flusso d’acqua.

Questa doccia solare ha anche una base in plastica rigida in modo che possa essere posizionata in sicurezza nella zona del giardino desiderata. Inoltre, ha un tubo interno in plastica flessibile per rendere più facile il passaggio dell’acqua.

Anche per l’installazione dispone di 4 viti con rondelle, tasselli di espansione e coperture protettive in plastica.

Le misure di questa doccia sono 11 x 226 cm (Ø x A), mentre la base è di 15,5 x 15,5 x 8 cm (L x P x A).

Infine, segnaliamo anche un sistema di protezione contro il funzionamento inattivo, evitando così di sprecare acqua. In questo modo, chiudendo il monocomando e la base della doccia, si impedisce che funzioni inattiva anche se il tubo è stato scollegato.

Lo sapete già!. Se volete rinfrescarvi nel vostro giardino mentre prendete il sole quest’estate, non esitate e prendete la doccia che sta trionfando in Lidl grazie al suo design, alla sua facile installazione e anche al fatto che sia solare. Il suo prezzo è di 99,99 euro e può essere acquistata solo tramite il sito web di Lidl.

5/5 - (4 votes)