Lidl rivoluziona il mercato con il miglior porta-salviette elettrico del suo catalogo!

Nel suo catalogo, Lidl mette in vendita il miglior porta asciugamani elettrico sul mercato. Ha tutto ciò che si desidera!

Lidl mette in vendita oggetti pratici che facilitano la vita dei clienti. E, si può dire che l’azienda ha recentemente ottenuto un grande successo con il suo porta asciugamani elettrico.

Un incredibile porta asciugamani elettrico

Nel suo catalogo, Lidl ha presentato il suo porta asciugamani Silver Crest. Si tratta di un oggetto con una struttura rettangolare che può essere fissato al muro o posizionato a terra.

Come suggerisce il nome, è un prodotto che serve per asciugare gli asciugamani da bagno e mantenerli morbidi e caldi. Funziona collegandosi alla rete con una tensione nominale di 220 – 240 V / 50 Hz, con una potenza di 150 W.

Realizzato in alluminio, dispone anche di 8 barre riscaldanti orizzontali che raggiungono una temperatura di 50°C. Inoltre, include un interruttore per accenderlo e spegnerlo manualmente.

Questo porta asciugamani Lidl ha anche un timer per impostare lo spegnimento automatico in un periodo di 2-4 ore. Include tutto il materiale di fissaggio e ha le seguenti dimensioni: 53 x 10 x 86 cm se installato a muro.

E 53 x 35,5 x 90 cm come porta asciugamani a piedistallo. Pesa 2,2 chilogrammi e il cavo di alimentazione misura 1,5 m di lunghezza. Di colore bianco, ha una garanzia di tre anni. Il prezzo è di 39,99 euro.



Lidl fa un successo con i suoi stendini

Nel suo catalogo, Lidl ha anche presentato uno stendino che può essere utilizzato anche per appendere i vestiti. Ha due supporti rotanti che possono ospitare 12 grucce, 3 ripiani pieghevoli.

Grazie alle 4 ruote, è possibile spostare il prodotto da un punto all’altro senza inconvenienti. Ha una struttura in acciaio ad alta resistenza per una maggiore stabilità ed è rivestito in polvere di poliestere per una maggiore durata.

Ha anche delle aste spesse che favoriscono la circolazione dell’aria e permettono ai vestiti di asciugarsi molto più velocemente. Inoltre, può essere piegato a metà, in modo da poterlo riporre in qualsiasi angolo della casa.

Il prodotto Lidl supporta anche un carico massimo di 12 chilogrammi. E quando è completamente aperto, misura 74 x 59,5 x 155 cm. Pesa 3,38 chilogrammi e include alcuni accessori in plastica. Il prezzo è di 26,99 euro.

4.7/5 - (3 votes)