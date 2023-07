Lidl: Risparmia meno di 20 euro e risolvi l’estate con le code per ottenere le ultime novità

L’estate è una delle stagioni dell’anno in cui è possibile acquistare più elementi speciali, cose che userai solo in questa stagione a causa delle sue caratteristiche, ad esempio per mettere in giardino o in terrazza e goderti al massimo le buone temperature. Oggi ti mostriamo un prodotto di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie alla sua spettacolarità e a tutto ciò che può fare per te quest’estate… sbrigati, si sta esaurendo!.

Lidl è una delle catene di supermercati di maggior successo nel nostro paese, grande inseguitrice di Mercadona per ottenere la leadership in un settore molto competitivo, tutto grazie a una grande selezione di prodotti a ottimi prezzi e a quanto diventano virali in molte occasioni. La catena tedesca ha già superato i 600 punti vendita in Italia e ne arriveranno molti altri nei prossimi mesi.

Il divano gonfiabile di Lidl che spopola nelle vendite

Si tratta del Divano gonfiabile verde Airlounge, un incredibile divano che puoi mettere in giardino o in terrazza e che ha il grande vantaggio di essere gonfiabile, quindi quando non lo utilizzi puoi averlo sgonfio e riposto in modo che non occupi spazio. Disponibile in verde e in blu, attualmente ha un prezzo di 17,99€ ed è uno dei prodotti più venduti in Lidl negli ultimi giorni.

Questo fantastico divano gonfiabile di Lidl viene confezionato in modo compatto e maneggevole e puoi gonfiarlo facilmente in un paio di minuti. È ideale sia per sdraiarsi che per sedersi comodamente ovunque, perfetto da tenere a portata di mano per avere un posto extra quando necessario.

Le sue caratteristiche più interessanti includono anche il fatto che respinge l’acqua, è impermeabile e fornisce una superficie flessibile, stabile e resistente sia per sedersi che per sdraiarsi. Supporta un peso massimo di 200 kg e ha dimensioni di 180 x 80 x 85 cm. Il kit di vendita include una pratica borsa per il trasporto per riporlo facilmente.

Realizzato al 100% in poliestere, questo divano gonfiabile di Lidl sarà in condizioni perfette di pulizia se lo strofini frequentemente con un panno umido, specialmente quando è all’aperto, dove c’è più sporco nell’ambiente. È importante sottolineare che non è adatto per l’uso in acqua, quindi non dovresti metterlo in piscina o in mare.

4.1/5 - (8 votes)