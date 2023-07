Lidl risolve uno dei peggiori problemi estivi con il suo miglior invento: ti salverà l’estate.

Ora che siamo in estate, potresti già essere in vacanza e senza dubbio, uno dei grandi problemi che possono presentarsi durante la stagione estiva è avere ospiti a casa senza spazio o senza letti se ad esempio vai in campeggio o in una casa vacanze. Tuttavia, questo è un problema a cui finalmente potrai dire addio poiché Lidl salverà la tua estate e risolverà uno dei suoi peggiori problemi grazie al suo miglior invento.

Lidl ha il prodotto che salverà la tua estate

Ti piace andare in campeggio, fare escursioni o visitare gli amici, ma non hai un posto comodo dove dormire? Sei stufo dei materassi gonfiabili che si bucano, si sgonfiano o sono scomodi? Vuoi avere una soluzione pratica, economica e facile da trasportare per le tue vacanze estive? Allora non perderti il miglior invento di Lidl che salverà la tua estate: il materasso pieghevole.

Il materasso pieghevole di Lidl è un prodotto che ha fatto impazzire i clienti della catena tedesca, poiché offre una soluzione ideale per dormire ovunque senza rinunciare al comfort. È leggero e inoltre pieghevole in modo da poterlo portare in macchina e averlo a portata di mano se ad esempio ne hai bisogno in campeggio o da usare a casa quando hai ospiti. Inoltre, non puoi usarlo solo come materasso poiché può essere piegato in modo che tu possa usarlo anche come poltrona.

Si tratta di un materasso in schiuma di 190 x 65 x 8,5 cm che può essere piegato in tre parti e riposto in una custodia con manico per facilitarne il trasporto. Inoltre, la custodia è rimovibile e lavabile, garantendo una maggiore igiene.

Con imbottitura in poliuretano e fodera in poliestere, il materasso pieghevole di Lidl ha un prezzo di soli 39,99 euro ed è disponibile in colore grigio con una stampa originale di stelle. È sicuramente un materasso perfetto da usare come letto aggiuntivo, come tappetino per il pavimento o come seduta per l’esterno. Può anche essere combinato con altri materassi pieghevoli per creare una superficie più ampia o un letto matrimoniale.

Quindi, se vuoi trascorrere un’estate senza preoccupazioni e senza passare notti insonni, non esitare a procurarti il materasso pieghevole di Lidl, il migliore invento che salverà la tua estate. Corri prima che finiscano!

