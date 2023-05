Lidl risolve finalmente un grande problema estivo e offre la soluzione ideale per ombreggiare terrazze e balconi!

Per la felicità dei suoi clienti, Lidl ha deciso di risolvere un grosso problema e ha svelato la soluzione per ombreggiare gli esterni!

Da Lidl è possibile trovare tutti i prodotti possibili e immaginabili. Sebbene l’azienda sia specializzata nel settore alimentare, ciò non significa che non disponga di mobili che sono essenziali per il quotidiano.

Un ombrellone perfetto per godersi l’estate

Lunedì 20 marzo, la primavera è finalmente arrivata in Francia. E il meno che si possa dire è che si tratta di un periodo molto apprezzato da molte persone. Il sole, il caldo, è il cocktail ideale per godersi l’esterno.

Ma non lo ripeteremo mai abbastanza, bisogna fare molta attenzione a proteggersi bene dal sole. Infatti, il sole può avere conseguenze disastrose sulla salute. Ecco perché è importante non rimanere sotto i raggi senza protezione.

Ciò che è importante sapere è che Lidl ha il prodotto ideale per poter godere del proprio spazio esterno senza problemi. Infatti, ha deciso di mettere in vendita un eccezionale ombrellone per balconi per le giornate di primavera. Ma non è tutto.

Si tratta di un ombrellone rettangolare composto da una struttura e da traverse in acciaio. Inoltre, ha una copertura al 100% in poliestere disponibile in grigio. Misura 180 cm di lunghezza e 130 cm di larghezza. Inoltre, ha un’altezza regolabile che varia tra 130 cm e 230 cm.

Lidl pensa al benessere dei clienti

Da parte sua, la barra di regolazione inferiore ha uno spessore di 25 mm e un peso totale di 4,3 kg. Inoltre, consente di effettuare regolazioni di orientamento per una maggiore protezione.

Inoltre, la copertura in poliestere è rimovibile per garantire una pulizia ottimale e semplice. Il prodotto Lidl è impermeabile. E presenta un sistema di protezione contro gli UV equivalente a un fattore 50+.

Il prodotto è della marca Livarno Home, ha una garanzia di 3 anni e si vende al prezzo di 49,99 euro. Inoltre, sappiate che Lidl ha messo in vendita anche un ombrellone a manovella. Si tratta di un modello molto elegante con una linea classica.

Questo ombrellone, a sua volta, ha materiali molto resistenti. In particolare, alluminio, plastica e una copertura al 100% in poliestere. È possibile rimuoverla per poterla lavare senza problemi.

Il prodotto messo in vendita da Lidl misura 249 cm di larghezza e ha un diametro di 294 cm. Mentre la barra inferiore ha un diametro di 37,5 mm. Pesa 5,4 kg. E viene fornito con una struttura solida e stabile. Ha un fattore di protezione UPF 80.

Inoltre, non include un supporto. Ha una garanzia di 3 anni e lo si può trovare in beige al prezzo di 44,99 euro. Per completare l’installazione efficace degli ombrelloni da giardino o da terrazza, c’è anche un piede per ombrellone.

Un piede per ombrellone indispensabile per un buon sostegno

Questo piede per ombrellone è rettangolare. In plastica, è possibile anche riempirlo di sabbia. Le sue misure sono di 46 x 16 x 46 cm. Il prodotto Lidl pesa 1,2 kg. E supporta una carico di riempimento massimo equivalente a 25 kg.

Viene fornito con 5 adattatori ed è compatibile con gli ombrelloni che hanno un’asta da 22 a 38 cm e che hanno una superficie di

