Lidl rinfresca il tuo estate con questa macchina per il ghiaccio!

Per non rimanere mai senza ghiaccio quest’estate, Lidl svela la sua macchina per produrlo più rapidamente del tuo freezer personale!

Le calde giornate estive ti opprimono? Per rinfrescarti, pensa a mettere dei cubetti di ghiaccio nelle tue bevande grazie a questa macchina per produrre cubetti di ghiaccio. È firmata Lidl e diventerà subito la tua preferita!

Le offerte vantaggiose di Lidl per sfidare l’afa estiva

Che affare ti aspetta al tuo prossimo passaggio da Lidl? Il discount ha sempre mille idee per permetterti di ottimizzare tutti gli aspetti della vita quotidiana. E tutto questo senza spendere troppo.

Durante questo periodo di saldi, Lidl sta facendo breccia presso una clientela sempre attenta a risparmiare di più. E le offerte vantaggiose per il tuo portafoglio non mancheranno, la marca pensa persino ai tuoi animali domestici!

Quest’estate, non partire senza questi prodotti perfetti per portare il tuo cane in giro con te. Guinzaglio, copertura protettiva per l’auto… Il tuo bichon maltese o il tuo labrador li adorerà, così come te, questi oggetti made in Lidl.

Pensa anche a proteggere il tuo compagno a quattro zampe dal caldo. Come noi, gli animali soffrono dell’aumento delle temperature estive. Ricorda che, a differenza di noi, loro hanno il pelo!

Ecco perché questa giacca rinfrescante da acquistare da Lidl arriva in un momento perfetto. Questo accessorio permetterà al tuo cane di trascorrere l’estate a suo agio, senza soffrire il caldo. Per farlo godere appieno, basta bagnare la giacca con acqua fredda, strizzarla e metterla al tuo cagnolino!

Così come i tuoi animali domestici, rinfrescati anche tu questo estate con il discount. Il marchio infatti lancia molte offerte per permetterti di trascorrere una stagione fresca.

È il caso di questo climatizzatore performante in grado di raffreddare stanze fino a 25 m². E il suo prezzo competitivo è un argomento per convincerti ad adottarlo.

Una macchina per fare ghiaccio rapida

Per aiutarti a sopportare meglio le temperature torride in alcune regioni, Lidl ti invita anche ad acquistare la sua indispensabile macchina per fare ghiaccio.

Questo modello Salco, con una capacità di 2,2 litri, diventerà il compagno ideale per i tuoi aperitivi e pasti. Gli bastano pochi minuti per produrre decine di cubetti di ghiaccio.

Con la sua potenza di 100 W, questa macchina dal design curato può produrre ben 9 cubetti di ghiaccio in 8 minuti. È meglio del più performante dei congelatori sul mercato!

Dalla stessa opinione dei clienti che l’hanno già testata, questa macchina fa un lavoro più che soddisfacente. “Ottimo apparecchio con un’ottima finitura. Funziona perfettamente”, dice un cliente entusiasta.

“Perfetto, fa quello che deve fare, ovvero produrre ghiaccio. Non voglio più farne a meno. Facilità d’uso”, aggiunge un altro.

Un prodotto apprezzato al giusto valore

“È perfetto per una festa o un compleanno. La qualità del ghiaccio è buona e il rapporto qualità/prezzo è eccellente!”, concorda un’altra acquirente.

Questa macchina produrrà ben 10-12 kg di ghiaccio in 24 ore! Con questa macchina per il ghiaccio venduta da Lidl, non rimarrai mai più senza ghiaccio durante le tue feste in giardino, i pasti in famiglia o il barbecue!

Infine, questa macchina farà felici anche gli amanti dei buoni affari. Perché è in vendita nel discount a soli 129 €.

