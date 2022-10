Lidl rimette in vendita i suoi prodotti di punta prima dell’estate

Una versione semplificata delle Mister Cuisine Plus riappare oggi nei negozi Lidl, le ormai famose sneakers in colori primari usciranno sugli scaffali il 5 luglio.

Entrambi avevano acceso dibattiti ed entusiasmo. Sono tornati e stiamo già acquistando il robot da cucina in vendita a 199 euro dal marchio hard discount.

Questa versione semplificata del Monsieur Cuisine Connect, del marchio Silvercrest e made in China, offre tutte le caratteristiche di un buon robot da cucina: cottura normale e a vapore, taglio, emulsione, impastamento…, niente schermo digitale o ricette integrate però poiché non è connesso. Il suo prezzo imbattibile lo rende un oggetto molto ambito. A volte lo strappiamo violentemente da questo giovedì mattina, secondo alcune reazioni dei fan.

Abbastanza per preparare le squadre ad accogliere la folla che dovrebbe essere destata dalla nuova uscita delle sneakers del brand in tre colori all’inizio di luglio. Avevano scatenato passioni quando sono apparsi per la prima volta il 27 dicembre e sono stati venduti a prezzi esorbitanti su Internet. Tornano al loro prezzo originale di 12,99 euro, e ancora accompagnati dai non meno famosi calzini e ciabatte dello stesso colore. Tuttavia, questa volta le sorprese estive attendono i fan: infradito, materassini gonfiabili e teli da bagno blu-rosso-gialli potrebbero colorare le spiagge.

