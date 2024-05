Lidl rilancia i gelati per curare la linea: molte proteine e poco zucchero

Con l'arrivo dei mesi più caldi e l'estate che si avvicina, l'irresistibile desiderio di qualcosa di fresco e dolce inizia a farsi sentire con maggiore intensità. I gelati, immancabili dell'estate, non solo offrono un sollievo dal caldo, ma rappresentano anche una deliziosa pausa in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, con una crescente attenzione alla salute e al benessere, molti cercano opzioni che soddisfino non solo il palato, ma anche le esigenze nutrizionali. In questo contesto, Lidl ha reintrodotto un prodotto che è stato motivo di celebrazione tra i consumatori attenti alla loro alimentazione: i gelati proteici.

Il ritorno di uno dei prodotti più desiderati non è un caso. Lidl, consapevole delle tendenze di consumo e delle preferenze salutistiche dei suoi clienti, ha riportato in commercio i gelati Alive, applauditi non solo per il loro sapore, ma anche per la loro composizione benefica. La disponibilità di opzioni come queste in grandi catene di supermercati riflette un cambiamento nell'industria alimentare, dove il bilanciamento tra indulgenza e salute sta diventando una priorità. Questi gelati non solo sono un piacere senza sensi di colpa, ma anche una fonte intelligente di nutrizione, ricchi di proteine e con pochissimo zucchero.

Lidl lancia gelati che spopolano: tante proteine e poco zucchero

Molti attendevano con ansia la gamma di gelati Alive perché hanno un sapore delizioso e sono raccomandati da tutti coloro che tengono alla linea ma non possono resistere al gelato in estate. Grazie all'esperta di nutrizione Gema Navarro, conosciuta su Instagram come @tu_nutripedia, abbiamo scoperto che finalmente i gelati Alive di Lidl sono disponibili. In uno dei suoi recenti video, che vi lasciamo alla fine dell'articolo, mostra i gelati che possiamo acquistare anche in due gusti classici, vaniglia e cioccolato, che sicuramente vi faranno correre a comprarli.

Molti si chiedono perché questi gelati siano così consigliati dagli esperti e anche dai clienti di Lidl. Come abbiamo detto, non è solo una questione di sapore o di fatto, l'averli lanciati in gusti che piacciono a tutti in egual misura. I gelati Alive sono pieni di proteine e presentano delle caratteristiche nutrizionali che li rendono i migliori per quei momenti in cui si ha voglia di qualcosa di dolce, di rinfrescarsi, ma allo stesso tempo si vuole continuare a mantenere la linea e consumare qualcosa di salutare.

Nello specifico, il gelato alla vaniglia contiene 65 calorie per ogni porzione (di circa 70 ml), il che significa che sono davvero leggeri. Ma hanno anche un basso contenuto di zuccheri e un contenuto proteico di 6,3 grammi.

D'altra parte, abbiamo il gelato al cioccolato che, sebbene contenga qualche caloria in più rispetto a quello alla vaniglia, 97 calorie per unità, ha anche più proteine: 6,8 grammi per gelato.

Come potete vedere, questi gelati si distinguono particolarmente per il loro alto contenuto di proteine rispetto ad altri gelati al cioccolato e alla vaniglia di altre marche. Queste proteine provengono da fonti di alta qualità come la proteina del latte e l'albume d'uovo. Il basso contenuto di zuccheri li rende un'opzione ideale per coloro che cercano di mantenere bassa la loro assunzione di zuccheri senza sacrificare il gusto.

Il mercato è pieno di gelati che promettono di essere a basso contenuto calorico o di zuccheri, ma pochi riescono a offrire un profilo nutrizionale così completo come i gelati Alive. La combinazione di proteine di alta qualità e basso contenuto di zuccheri rende questi gelati un'opzione superiore per coloro che non solo vogliono rinfrescarsi, ma anche nutrirsi in modo intelligente. Inoltre, la loro accessibilità e il prezzo economico li rendono ancora più attraenti per il consumatore medio, dato che sono venduti in confezioni da 4 pezzi al prezzo di 2,49 euro.

I gelati Alive non sono solo perfetti da consumare direttamente come dessert o spuntino, ma possono anche essere ingredienti versatili in ricette più elaborate. Ad esempio, possono essere la base per frullati proteici post-allenamento, mischiati con frutta e noci per una colazione nutriente, o addirittura utilizzati nella preparazione di torte fredde che richiedono un tocco dolce senza eccessi calorici.

Come potete vedere, Lidl ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per la salute e il benessere dei suoi clienti reintroducendo i gelati Alive. Questo prodotto non solo soddisfa le richieste dei consumatori per opzioni più salutari, ma dimostra anche che è possibile gustare un delizioso gelato senza compromettere gli obiettivi di salute personale. Con l'estate che si avvicina, i gelati Alive di Lidl sono pronti a diventare un'opzione privilegiata in molti freezer, combinando il piacere di un buon gelato con i benefici di una dieta equilibrata.