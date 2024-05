Lidl riduce questa settimana il prezzo della frutta congelata, ideale per fare smoothie

Integrare la frutta nella nostra dieta quotidiana è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Questi alimenti naturali sono ricchi di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, elementi essenziali che aiutano a migliorare la digestione, rafforzare il sistema immunitario e ridurre il rischio di molte malattie. Tuttavia, avere sempre a disposizione frutta fresca può essere una sfida a causa della sua breve durata. Lidl, consapevole delle esigenze dei suoi clienti, propone una soluzione pratica ed economica : frutta congelata.

Lidl offre questa settimana frutta congelata a prezzi scontati

Questa settimana, Lidl ha reso disponibili due dei frutti più popolari e benefici per la salute, lamponi e mirtilli, a prezzi molto convenienti grazie a uno sconto significativo. Essendo congelate, queste frutte mantengono le loro proprietà nutritive e sono disponibili per l'uso in qualsiasi momento, eliminando il problema dello spreco di alimenti freschi che si guastano rapidamente.

Con l'offerta attuale di Lidl, i sacchetti da 500 grammi di lamponi e mirtilli, che normalmente vengono venduti a 3,49 euro, sono disponibili a soli 2,29 euro, rappresentando uno sconto del 34%. Questa iniziativa non solo rende questi frutti più economicamente accessibili, ma promuove anche un consumo più frequente di alimenti salutari, specialmente in formati che ne facilitano la preparazione e l'uso.

Caratteristiche e benefici della frutta offerta

I mirtilli sono noti per il loro alto contenuto di antiossidanti, che aiutano a combattere i radicali liberi e prevenire l'invecchiamento precoce e varie malattie. Inoltre, sono bassi in calorie e ricchi di vitamina C, vitamina K e fibra dietetica. Un consumo regolare può migliorare la funzione cerebrale e aiutare nella prevenzione delle malattie cardiache. Recenti studi hanno anche suggerito che i mirtilli possono avere effetti benefici sulla regolazione dello zucchero nel sangue, rendendoli un'opzione ideale per le persone con diabete o a rischio di sviluppare questa condizione.

I lamponi, d'altra parte, sono altrettanto potenti dal punto di vista nutrizionale. Sono ricchi di fibre, vitamine come la C e minerali come il manganese, fondamentali per una buona salute ossea e metabolica. Inoltre, il loro contenuto di antiossidanti può aiutare a ridurre l'infiammazione e gestire o prevenire problemi come l'obesità e le malattie cardiovascolari.

I migliori smoothies da preparare con queste frutte congelate di Lidl

Utilizzare frutti congelati, come quelli offerti da Lidl, è estremamente semplice. Essendo già pulite e pronte, si possono utilizzare direttamente dal congelatore senza bisogno di scongelare. Questo è ideale per preparare smoothies freschi e veloci che amiamo tanto:

Smoothie antiossidante: mescola mirtilli e lamponi congelati con spinaci freschi, una banana per aggiungere dolcezza naturale e un po' di latte di mandorle per una consistenza cremosa. Questo smoothie è ricco di antiossidanti ed è perfetto per un impulso di energia mattutino.

mescola mirtilli e lamponi congelati con spinaci freschi, una banana per aggiungere dolcezza naturale e un po' di latte di mandorle per una consistenza cremosa. Questo smoothie è ricco di antiossidanti ed è perfetto per un impulso di energia mattutino. Smoothie proteico ai frutti rossi: combina lamponi e mirtilli congelati con yogurt greco o una dose di proteine in polvere, miele per dolcificare e un po' di mandorle per aggiungere consistenza e grassi sani. È l'ideale per recuperare dopo un allenamento.

combina lamponi e mirtilli congelati con yogurt greco o una dose di proteine in polvere, miele per dolcificare e un po' di mandorle per aggiungere consistenza e grassi sani. È l'ideale per recuperare dopo un allenamento. Smoothie tropicale ai mirtilli: per un tocco tropicale, mescola mirtilli congelati con pezzi di mango e ananas, aggiungi acqua di cocco per un'ulteriore idratazione e un po' di limone per un tocco di citrico rinfrescante.

Lidl non solo facilita l'accesso a frutti essenziali con la sua offerta di mirtilli e lamponi congelati a prezzi scontati, ma promuove anche una alimentazione sana e conveniente. Pertanto, approfittare di questa offerta può essere un eccellente passo verso uno stile di vita più sano e sostenibile.

