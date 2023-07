Lidl riduce la tua bolletta dell’acqua con quest’innovazione a meno di 6 euro!

Nel suo catalogo, Lidl ha messo in vendita un prodotto che ti permetterà di ridurre la tua bolletta dell’acqua. L’innovazione costa solo 6 €!

Lidl è conosciuto per essere un supermercato alimentare. Tuttavia, l’azienda trova sempre il modo di diversificarsi offrendo prodotti molto innovativi per la vita quotidiana!

Lidl innova ancora con un prodotto perfetto

Da diversi mesi l’inflazione sta colpendo la Francia duramente. E il meno che si possa dire è che i francesi hanno molte difficoltà a trovare trucchi per risparmiare.

Energia, carburante, alimenti… i prezzi sono aumentati da tutte le parti. Diventa quindi sempre più difficile gestire il proprio budget quotidiano. Se alcuni cercano trucchi per migliorare il loro potere d’acquisto, non è una cosa da poco.

Fortunatamente, diversi negozi hanno deciso di aiutare i consumatori a vedere più chiaramente le loro finanze. Questo è il caso di Lidl. Come sempre, il marchio tedesco pensa al benessere dei propri clienti.

È per questo che ha deciso di mettere in vendita un’incredibile innovazione che ti permetterà di risparmiare qualche euro sulla tua bolletta dell’acqua. Non c’è dubbio che ti innamorerai del prodotto seguente.

Mentre l’estate è tornata in Francia, molte persone tendono ad aumentare il numero di docce. A causa della sudorazione o per rinfrescarsi, il tempo sotto l’acqua tende ad aumentare durante questa stagione.

Il trucco ideale per risparmiare

Tuttavia, fare la doccia più volte al giorno per far fronte al caldo non è una opzione valida se si desidera risparmiare acqua ogni mese. Inoltre, l’acqua è una risorsa che presto scarseggerà.

È quindi importante non passare troppi minuti sotto la doccia. Lidl ha svelato il miglior trucco per risparmiare. Ha messo in vendita un timer per la doccia Livarno.

Si tratta di un prodotto il cui scopo è semplicemente controllare la durata della doccia. In questo modo, evita di passare un tempo illimitato sotto la doccia. E quindi ti permetterà di ridurre la tua bolletta dell’elettricità ogni mese.

A tal fine, dispone di un sistema di LED colorati che ti avvisano dell’ora. Quando superi gli 8 minuti di doccia, compare una luce rossa. Ma non è tutto.

Quando superi i 12 minuti sotto la doccia, questa luce rossa lampeggerà due volte al secondo. Grazie a questo strumento messo in vendita da Lidl, potrai essere consapevole in ogni momento del tempo che hai trascorso troppo tempo sotto la doccia.

Un prodotto a meno di 6 euro

Inoltre, la sua progettazione è completamente adattabile e facile da installare. Il prodotto ha un involucro in plastica che lo rende resistente a qualsiasi urto. L’oggetto svelato da Lidl ha anche una ventosa che si attacca al muro.

In questo modo, puoi averlo sempre a portata di mano e non avrai problemi a vedere l’apparecchio lampeggiare quando passi troppo tempo sotto la doccia.

Una cosa è certa, è il miglior prodotto per offrirti un’altra alternativa per aiutarti a risparmiare acqua ogni giorno. Inoltre, è uno strumento venduto a un prezzo molto accessibile.

Potrai trovarlo al piccolo prezzo di 5,99 euro sul sito internet del marchio. Non c’è dubbio che questo trucco ti permetterà di fare bei risparmi ogni giorno. È anche un ottimo modo per insegnare ai più piccoli a fare la doccia abbastanza velocemente senza sprecare acqua!

