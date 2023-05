Lidl riduce i prezzi dei suoi migliori auricolari wireless con cancellazione del rumore!

In occasione dei saldi, Lidl ha deciso di abbassare il prezzo dei suoi migliori auricolari senza fili dotati di cancellazione del rumore !

Nei negozi Lidl è possibile trovare molti prodotti che non sono solo alimentari. Infatti, l’azienda tiene a conquistare i clienti mettendo in vendita oggetti utili per la vita quotidiana.

Lidl spopola con le sue cuffie anti rumore

Sebbene Lidl sia un’azienda alimentare, non esita a diversificarsi in vari settori. Ha il proprio marchio di abbigliamento, vende prodotti per la casa e oggetti di decorazione. Ma non è tutto.

Lidl mette in vendita anche prodotti high-tech. E il periodo è ideale per acquistare dispositivi tecnologici. Infatti, i saldi sono iniziati diverse settimane fa.

Se siete di quelli che amano essere costantemente in movimento ascoltando musica, avete bisogno di questi auricolari anti-rumore di Lidl. Dopo il boom degli auricolari senza fili, molte persone non possono più farne a meno.

Le cuffie di Lidl vi offriranno la libertà di ascoltare i vostri podcast preferiti in movimento. Ma anche di passare senza sforzo la vostra musica di sottofondo in palestra. O di essere assorbiti dal lavoro grazie alla radio.

Tutto questo senza essere legati a nulla è una sensazione unica. Il problema con il successo di un prodotto è il numero di marche che fabbricano dispositivi simili.

Un prodotto di qualità

Con così tante offerte, è difficile trovare una di qualità. Anche con la varietà, quando c’è tanta domanda, i prezzi si alzano alle stelle. Ciò obbliga a volte a spendere più denaro di quanto dovremmo.

Soprattutto in questo periodo di inflazione, molte persone cercano le migliori offerte. È molto importante che i prezzi non siano troppo elevati.

Feliceemente, questo non è un problema da Lidl. Questo supermercato si caratterizza proprio per il fatto di offrire sempre i migliori prodotti al miglior prezzo.

Oltre alla vasta gamma di alimenti, Lidl si caratterizza per essere una delle gamme di piccoli elettrodomestici più richieste sul mercato. E non è sorprendente, l’azienda mette in vendita gadget più utili che mai.

Il modello di auricolari Bluetooth è dotato anche di una funzione di cancellazione del rumore. Ciò gli consente di ridurre il rumore circostante che distrae mentre si lavora. Ma non è tutto.

Un auricolare a prezzo ridotto

Ha anche un vivavoce. E un microfono integrato in modo che si possano effettuare chiamate. Senza fili e dotati di una batteria da 600 mAh, permettono di ascoltare musica fino a 24 ore senza ricarica.

Sappiate anche che le cuffie Lidl hanno un’ingresso audio supplementare per ascoltare musica tramite cavo, se preferite. Offrono inoltre un’intelligente guida vocale. E comprendono un cavo di ricarica di 30 cm (USB C).

Così come un cavo audio da 120 cm con jack da 3,5 mm. Lidl ha deciso di ridurre il prezzo delle sue famose cuffie audio in questo periodo di saldi. Ora, potete trovarle al prezzo di 29,99 euro.

In precedenza, Lidl aveva messo in vendita le sue cuffie audio per la somma di 37,99 euro. Ciò vi permette di risparmiare quasi 10 euro. Un bello sconto da non sottovalutare in questo periodo !

