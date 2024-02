Lidl ricrea la sua mitica Mini Monsieur Cuisine giocattolo, un must nella lettera ai Re Magi

Stai cercando un regalo originale, divertente ed educativo per sorprendere i tuoi figli? Allora non perdere l'occasione di mettere le mani su il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl. Questa è una replica perfetta del famoso robot da cucina che sta facendo scalpore tra gli adulti. Un giocattolo che stimola l'immaginazione, la creatività e la capacità di assumere ruoli diversi nei più piccoli, mentre si divertono a preparare deliziose ricette. Pertanto, non può mancare in nessuna delle lettere ai Re Magi dei bambini.

Caratteristiche del Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl

Il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl è un robot da cucina che imita le funzioni e i suoni del modello reale. È dotato di uno schermo a colori e di simboli facili da comprendere, che si gestiscono con un pulsante rotante. I bambini potranno impostare il tempo e la temperatura, utilizzare il pulsante turbo, far girare la lama a destra e a sinistra, vedere l'indicazione della temperatura, pesare gli ingredienti e impastare l'impasto. Inoltre, dispone di un libro di ricette integrato e cinque ricette facili da preparare, come biscotti, pizza, zuppa, frullato e gelato.

Questo giocattolo di Lidl viene fornito con una vasta gamma di accessori, come una ciotola per mescolare con coperchio e apertura per riempire, uno steamer con coperchio, una lama di plastica, un accessorio per frullare, una spatola e un bicchiere dosatore. Tutti gli accessori sono in plastica e possono essere lavati in lavastoviglie, ad eccezione del bicchiere dosatore. Il dispositivo funziona con quattro batterie alcaline da 1,5 V AA (LR6) della marca Lidl TRONIC, che sono incluse nel pacchetto.

Dimensioni e peso del Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl

Il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl ha dimensioni e peso adeguati per permettere ai bambini di utilizzarlo con facilità. Queste sono tutte le dimensioni di questo completo giocattolo:

Il dispositivo con la pentola misura circa 20 x 17 x 20 cm e pesa 403 g.

La base misura circa 20 x 14 x 12,5 cm.

La ciotola per mescolare misura circa 17 x 13 x 12 cm e pesa 192 g.

La lama in plastica misura circa 7,5 x 7,5 x 2,5 cm e pesa 2,6 g.

L'accessorio per mescolare misura circa 8,6 x 7,4 x 1,4 cm e pesa 5,5 g.

Il coperchio del contenitore per mescolare misura circa 17 x 13,4 x 3,5 cm e pesa 76 g.

Il bicchiere dosatore misura circa 4,3 x 4,3 x 2,8 cm e pesa 6,5 g.

L'accessorio per la cottura a vapore (senza coperchio) misura circa 22 x 16,3 x 6 cm e pesa 98,8 g.

Il coperchio del vapore misura circa 20,5 x 14,6 x 2 cm e pesa 29 g.

La spatola misura circa 15,3 x 3,5 x 4,3 cm e pesa 7,7 g.

Perché acquistare il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl?

Il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl è un regalo ideale per i bambini che amano giocare a cucinare e vogliono imitare i loro genitori o i loro idoli televisivi. Con questo giocattolo, i bambini potranno sviluppare le loro abilità cognitive, sociali ed emozionali, mentre si divertono e imparano. Il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl permette loro di:

Esplorare la loro fantasia e la loro creatività , inventando le loro ricette o seguendo quelle presenti nel libro di cucina.

, inventando le loro ricette o seguendo quelle presenti nel libro di cucina. Promuovere la loro autonomia e autostima, sentirsi in grado di preparare piatti deliziosi da soli.

sentirsi in grado di preparare piatti deliziosi da soli. Stimolare la loro curiosità e il loro interesse per la gastronomia , scoprendo nuovi sapori, consistenze, aromi e colori.

, scoprendo nuovi sapori, consistenze, aromi e colori. Incrementare la loro capacità di assumere diversi ruoli, come quello del cuoco, dell'assistente, del commensale o del critico gastronomico.

come quello del cuoco, dell'assistente, del commensale o del critico gastronomico. Migliorare il loro linguaggio e la loro comunicazione , esprimendo i loro gusti, le loro preferenze, le loro opinioni e le loro emozioni.

, esprimendo i loro gusti, le loro preferenze, le loro opinioni e le loro emozioni. Promuovere la loro socievolezza e cooperazione, condividendo il gioco con altri bambini o con gli adulti, collaborando, negoziando, rispettando e godendo.

Come vedi, il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl è un prodotto esclusivo della catena di supermercati tedesca, che si può acquistare solo nei suoi negozi fisici o attraverso il suo sito web. Questo articolo è inoltre in saldo, quindi cogli al volo questa occasione. In particolare, è disponibile sul sito web di Lidl con uno sconto del 22%, che equivale a un risparmio di 10 euro. Il prezzo originale del prodotto è di 44,99 euro, ma ora costa solo 34,99 euro. Inoltre, la spedizione è gratuita per acquisti superiori a 40 euro, quindi puoi approfittarne per aggiungere altri prodotti al carrello e risparmiare sulle spese di spedizione.

Non perdere questa opportunità e fai il tuo ordine il prima possibile, prima che esauriscano le scorte. Il tempo di consegna è tra 3 e 5 giorni lavorativi, quindi se lo acquisti adesso, lo riceverai in tempo per metterlo nella lettera ai Re Magi. I tuoi figli rimarranno a bocca aperta vedendo questo regalo così speciale, che li farà trascorrere ore di divertimento e apprendimento. Il Mini Monsieur Cuisine giocattolo di Lidl è il giocattolo che non può mancare nella tua casa. Non rimanere senza!

