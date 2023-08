Lidl: queste 5 cose insolite che probabilmente ignorate sul supermercato!

Adorate Lidl, ma conosci queste 5 incredibili curiosità sul famoso discount? Ve le raccontiamo subito!

Il marchio Lidl fa parte della nostra quotidianità da anni. Eppure, molti clienti ignorano ancora queste 5 informazioni insolite sulla marca. Vi lasciamo scoprire queste storie che vi stupiranno!

Lidl: un’azienda imprescindibile nel mondo

Lidl è uno dei marchi più popolari in tutto il mondo. Infatti, il discount possiede circa 1500 punti vendita in tutto il globo. Conquista milioni di consumatori che amano approfittare delle sue offerte per risparmiare.

Grazie ai suoi prodotti di qualità, ai suoi prezzi bassi e agli oggetti di tendenza, Lidl si impone quindi come una destinazione irrinunciabile per lo shopping per la maggior parte di noi.

Tuttavia, il negozio ha sempre goduto di tanto successo? E i consumatori conoscono la sua vera storia? Non proprio! Ecco perché abbiamo deciso di svelarvi 5 incredibili curiosità a riguardo.

Per cominciare, sapevate che la pronuncia di Lidl è completamente sbagliata in Francia? In realtà, il nome del marchio si pronuncia “Lee-dul” in tedesco. Quindi da anni vi recate negli scaffali del negozio senza conoscere il suo vero nome. Incredibile, vero?

Una storia insolita che molti ignorano

Lidl ha anche una storia che molti di noi ignorano. Oggi, il negozio commercializza centinaia di prodotti lifestyle per la casa. Ma non è sempre stato così!

Alla sua fondazione nel 1930, Lidl era in realtà solo un semplice negozio di alimentari. Proponeva solo prodotti alimentari. È solo nel 1973 che l’azienda finirà per offrire una vasta scelta di prodotti a prezzi scontati. Una scelta strategica che ha contribuito al suo successo e al suo sviluppo nel mondo.

Il proprietario di Lidl ha avuto molto successo grazie a questo concetto unico. Ora fa parte delle più grandi ricchezze del mondo. È al 23º posto con una fortuna di 30 miliardi di euro. Quindi, vendere prodotti scontati può rendere molto molto ricchi!

Il successo di Lidl si basa su incredibili tecniche di marketing. Infatti, sapevate che l’azienda ha pensato a tutto per aumentare il suo fatturato e fidelizzare i clienti? Ve lo raccontiamo tutto!

Incredibili curiosità

Avrete forse già notato che i negozi Lidl sono in genere molto piccoli. Fa parte della strategia del marchio per aumentare le vendite. Infatti, le dimensioni ridotte del negozio vi consentono di fare la spesa in meno di 20 minuti.

In questo lasso di tempo, i consumatori si concentrano solo sui prodotti di cui hanno bisogno. Pertanto, avranno la tendenza a comprare di meno, ma a tornare più spesso. Un modo per fidelizzare tutti i visitatori. Ingegnoso, no?

Lidl ha anche molte tecniche per ridurre i costi di produzione e offrirvi prodotti a prezzi bassi. Innanzitutto, il negozio ha pochissimi marchi. Si limita quindi a vendere i suoi prodotti “Lidl”.

Allo stesso modo, il marchio riduce il numero di referenze per concentrarsi sull’essenziale. Si contano circa 2.000 referenze rispetto alle 60.000 di un supermercato tradizionale. Questa tecnica evita gli sprechi e consente di vendere solo i prodotti che le persone comprano.

Infine, Lidl non spende quasi nulla per l’esposizione dei suoi prodotti. I dipendenti si limitano a posare le scatole nel negozio. Un sistema certamente meno estetico, ma che consente di offrire prezzi convenienti ai clienti.

