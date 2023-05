Lidl punta sulla pulizia e sull’ordine: 5 prodotti in saldo e meravigliosa

Durante questa stagione è solito fare la cosiddetta “pulizia di primavera”, in cui cambiamo coperte e tappeti per tessili più leggeri, oltre a approfondire la pulizia generale di tutte le stanze della casa. Qualcosa di necessario non solo per avere tutto pulito e pronto per il bel tempo, ma anche per eliminare batteri e microorganismi che possono influire sulla nostra salute in caso di allergie. E per raggiungere questo obiettivo è necessario disporre dei migliori prodotti, come questi 5 prodotti per la pulizia che Lidl lancia ora e che sono a prezzi vantaggiosi.

I prodotti per la pulizia più venduti da Lidl

Il bazar di Lidl è pieno dei migliori prodotti per poter lasciare la tua casa veramente pulita. Questi cinque sono attualmente i più venduti:

Mopa Spray & Clean di Vileda

Della marca Vileda, trionfa ora da Lidl questa mopa che ha la funzione “spray & clean” per rendere più semplice la pulizia dei pavimenti. Dispone di un serbatoio facilmente estraibile e di una piastra detergente girevole di 180º. Si vende scontata a 21,99 euro.

Bayetas di microfibra di Vileda

