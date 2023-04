Lidl punta sulla pulizia e l’ordine: 5 prodotti scontati al massimo.

È tempo di primavera e questo significa fare la “pulizia di primavera”, cambiare coperte e tappeti con tessuti più leggeri e approfondire la pulizia generale di tutte le stanze della casa. Questo non solo per avere tutto pulito e pronto per la bella stagione, ma anche per eliminare batteri e microrganismi che potrebbero causare allergie. Per ottenere questo, è necessario avere i migliori prodotti per la pulizia, come questi 5 prodotti che Lidl lancia ora a prezzi stracciati.

I prodotti per la pulizia più venduti da Lidl

Il bazar di Lidl è pieno dei migliori prodotti per pulire la tua casa in profondità. Attualmente, questi sono i cinque prodotti più venduti:

1. Mopa Spray & Clean di Vileda

Questa mopa di Vileda è dotata di una funzione “spray & clean” che semplifica la pulizia dei pavimenti. Ha un serbatoio facilmente estraibile e una piastra pulente girevole di 180 gradi. In vendita a 21,99 euro.

2. Bayete di microfibra di Vileda

Per la pulizia di casa in generale è necessario avere le migliori bayete e quelle di microfibra sono quelle che ti daranno sicuramente i migliori risultati. In vendita a 3,99 euro per un pacchetto di 4.

3. Aspirapolvere antiacaro 300 W

Se hai allergie o desideri eliminare specificamente gli acari, questo dispositivo è perfetto per eliminare i piccoli microrganismi invisibili. L’aspirapolvere antiacaro di Lidl ha 3 modalità di funzionamento e 300 W per eliminare facilmente acari, germi e microbi. Perfetto per l’uso sul materasso e anche sui cuscini, le federe e il divano. In vendita a 49,99 euro.

4. Rimuovi pelucchi di Philips

Per pulire non solo la tua casa ma anche i tuoi vestiti, e conservare i tuoi maglioni per la prossima stagione invernale senza nemmeno un pelucchi, niente di meglio che fare affidamento su questo dispositivo rimuovi pelucchi di Philips. In vendita a 11,99 euro.

5. Robot aspirapolvere Conga di Cecotec

Il miglior robot aspirapolvere del mercato con cui puoi aspirare, lavare, spazzare e passare il mop. In vendita a 149,99 euro.

In sintesi, se vuoi avere una casa perfettamente pulita e igienizzata in vista della bella stagione, non perdere l’occasione di approfittare di questi prodotti di alta qualità a prezzi accessibili offerti da Lidl.

