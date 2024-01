Lidl propone una stufa perfetta per riscaldarsi quest’inverno a un prezzo conveniente

Lidl ha presentato un nuovo riscaldatore per tenervi al caldo quest'inverno! Aggiungetelo alla vostra lista di acquisti indispensabili.

L'inverno 2023 si preannuncia molto rigido! Per affrontare il freddo e trascorrere la stagione invernale al caldoLidl ha presentato un prodotto che è un must per tutti gli acquirenti.

Un inverno caldo con Lidl

L'inverno 2023 si preannuncia freddo. In effetti, da qualche giorno in Francia, abbiamo già avuto un assaggio di ciò che ci aspetta.

In effetti, dicembre ha fatto un'entrata in scena drammatica, portando con un freddo pungente! Alla faccia degli amanti dell'inverno!

Mentre i primi alberi di Natale sono già in piedi e le luci sono già accese, alcuni avrebbero preferito un clima un po' più mite. Ma dopo l'estate torrida che abbiamo vissuto in Francia, non è stata una grande sorpresa l'inizio freddo dell'inverno.

Ciò che preoccupa i francesi è come stare al caldo in questa stagione invernale. Infatti, con la crisi energetica, l'inflazione e i possibili tagli all'energia… dovremo essere ancora più intraprendenti.

Ma per questo i consumatori possono ancora contare sui loro marchi preferiti. Lidl in particolare! In effetti, il negozio tedesco sembra avere tra i suoi scaffali ciò che vi serve. In particolare, un radiatore a bagno d'olio a meno di 55 euro per far fronte alla mancanza di energia quest'inverno.

Così Lidl promette che il suo prodotto a soli 54,99 euro sarà sufficiente “per il riscaldamento prolungato degli ambienti”. Questo radiatore può quindi riscaldare una stanza della vostra casa per tutto il tempo necessario. Ideale se avete un piccolo appartamento. “Una volta che il radiatore è caldo. Il calore viene trasferito al metallo del dispositivo. E poi all'aria”. è indicato sul sito web di Lidl.

Combattere il freddo controllando i consumi

Questa stagione invernale, che si preannuncia fredda, preoccupa molto i francesi. E per una buona ragione: temono che le loro bollette energetiche saranno più alte di quelle attuali. Temono che le bollette energetiche esplodano a causa dei loro consumi.

Quindi dovremo trovare un modo per stare al caldo, senza spendere una fortuna! Il nuovo radiatore a bagno d'olio di Lidl sembra essere una buona alternativa da prendere in considerazione. Il prodotto del marchio tedesco si basa su ” a fFunzione soffiante da 400 watt ” per riscaldare la casa.

Inoltre, gli utenti potranno regolarne l'intensità con un tasto ” termostato a regolazione continua”. Si prega di notare che questo radiatore offre anche tre livelli di riscaldamento.

Quindi è possibile scegliere tra 800, 1200 o 2000 Watt. Questo è molto utile per controllare il consumo di energia. Si noti che questo radiatore ha un'ampia superficie riscaldante con 9 alette. Molto pratico per riscaldare un'intera stanza.

Infine, Lidl ha fatto affidamento anche sulla “funzione antigelo” del suo radiatore! In questo modo si evita che la temperatura scenda al di sotto dei 7°C. Una vera risorsaUna vera risorsa da tenere in considerazione in questo periodo di freddo estremo!

Grazie alle ruote, è possibile spostare il radiatore e posizionarlo dove serve. Un singolo radiatore può quindi essere sufficiente per riscaldare le diverse stanze in cui ci si trova. È piuttosto pratico evitare di riscaldare stanze vuote. Proprio così!

Infine, sappiate che Lidl è pieno di ottimi prodotti per aiutarvi a trascorrere l'inverno al caldo! In particolare, una macchina per raclette per riunire la famiglia e gli amici intorno a un buon pasto. Niente di meglio per riscaldarsi quest'inverno.