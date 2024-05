Lidl propone l’offerta più incredibile: l’apparecchio necessario per diventare il re delle attesissime ‘pool party’

Con l'arrivo dell'estate e la conseguente stagione delle tanto attese feste in piscina o, perché no, nel giardino, Lidl ci riserva una sorpresa che non vorrai perdere. Immagina una giornata di sole con gli amici, bibite fresche e la migliore musica a creare l'atmosfera perfetta. Quest'anno, le feste in piscina saranno ancora più memorabili grazie a un'offerta incredibile: il diffusore Bluetooth impermeabile di Lidl, un prodotto che promette di diventare l'anima delle tue feste estive, ora scontato al 50%!

Il dispositivo di Lidl che farà furore quest'estate

Il diffusore Bluetooth impermeabile di Lidl è progettato per essere il compagno perfetto in ogni evento all'aperto. La sua costruzione robusta e resistente all'acqua, certificata dallo standard IPX7, garantisce che il dispositivo sarà in grado di resistere a schizzi d'acqua e perfino a immersioni accidentali senza problemi. Questo lo rende la scelta ideale per portarlo in piscina o in spiaggia senza preoccupazioni, e il prezzo è imbattibile, passando da 39,99 € a soli 19,99 €. Un vero affare per un gadget così completo!.

Dettagli tecnici del diffusore Bluetooth impermeabile di Lidl

Dotato della tecnologia Bluetooth v5.0, questo diffusore offre una connessione veloce e stabile con una portata di fino a 10 metri. È compatibile con tutti gli smartphone e tablet comuni, che facilita la riproduzione della musica da qualsiasi dispositivo. Inoltre, include profili Bluetooth AVRCP (controllo remoto delle principali funzioni audio attraverso il telefono cellulare) e A2DP (trasmissione senza fili dell'audio), offrendo un'esperienza d'uso fluida e senza complicazioni.

La funzione True Wireless Stereo (TWS)

Una delle caratteristiche più salienti di questo diffusore è la funzione TWS (True Wireless Stereo). Questa tecnologia permette di collegare in modalità wireless due diffusori per godere di un vero suono stereo. Immagina di avere un diffusore da ogni lato della piscina, riempiendo lo spazio con un suono coinvolgente e di alta qualità. Le tue feste saranno indimenticabili grazie a questa impressionante capacità sonora.

Durata della batteria e design del diffusore

Il diffusore Bluetooth di Lidl è dotato di una batteria agli ioni di litio da 3,7 V e 2000 mAh, che fornisce fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola carica. Inoltre, include una porta di ricarica microUSB, che ti permette di ricaricare il dispositivo facilmente ovunque tu sia. Le sue dimensioni compatte di circa 225 x 85 x 95 mm e un peso di 650 grammi, inclusa la batteria, lo rendono facile da trasportare e posizionare in qualsiasi luogo, senza compromettere la qualità del suono.

Per concludere, il diffusore Bluetooth impermeabile di Lidl è l'accessorio perfetto per qualsiasi festa estiva. Resistente all'acqua, con una qualità del suono eccellente, una connettività avanzata e un prezzo accessibile, rappresenta un'opzione imbattibile. Non perdere l'opportunità di essere il re delle feste in piscina con questo fantastico gadget. Corri al Lidl più vicino e prendine uno prima che esauriscano!