Lidl propone la gonna più bella per quest’estate ed è quasi esaurita

Le gonne sono uno degli indumenti più amati con l’arrivo della primavera, indispensabili anche in estate perché sono fresche e versatili, ideali per creare diversi tipi di look a seconda del tipo di gonna scelta, poiché le puoi trovare sia per andare in spiaggia che per uscire a passeggio, andare al lavoro o partecipare a un matrimonio, tra gli altri. Oggi ti mostriamo una bellissima gonna di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie alla sua versatilità e a un prezzo così basso che ha già esaurito le scorte in alcuni negozi della catena tedesca… affrettati!

Lidl offre una sezione tessile super interessante in cui puoi trovare una vasta gamma, sia di abbigliamento che di tessuti per la casa, come lenzuola o tende. Per quanto riguarda l’abbigliamento, questa sezione è molto popolare sia per adulti che per bambini, grazie soprattutto ai bassi prezzi dei tessuti che sono di ottima qualità e hanno un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La gonna lunga di Lidl che ti farà innamorare

Si tratta della Gonna lunga per donna, una splendida gonna ideale per la stagione primavera-estate che potrai indossare per creare una vasta gamma di look grazie alla sua versatilità, estetica e stile. Il prezzo di questo capo meraviglioso è di soli 7,99€, un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire, perché se ami le gonne, puoi star sicura che ne trarrai grande vantaggio fino alla fine dell’estate.

Questa fantastica gonna lunga di Lidl si distingue per caratteristiche interessanti come la vita elastica, i volants moderni e il tessuto morbido e piacevole al tatto, realizzato specificamente con viscosa sostenibile e rispettosa delle risorse naturali e dell’ambiente. È disponibile nelle taglie dalla 38 alla 48, alcune delle quali esaurite nei negozi fisici ma ancora disponibili nel negozio online.

Colori e cura della gonna lunga di Lidl

Puoi scegliere questa bellissima gonna in due colori (verde, beige), ed è molto importante seguire alla lettera le raccomandazioni del produttore per la sua manutenzione, così durerà molto più a lungo:

Lavare in lavatrice a una temperatura massima di 40ºC.

Non utilizzare candeggina o altri sbiancanti.

Non asciugare nell’asciugatrice.

Stirare a bassa temperatura, massimo 110ºC.

Non lavare a secco.

Un capo ideale per l’estate

Se quest’estate vuoi indossare un capo moderno, bello, fresco e versatile, senza dubbio questa gonna lunga di Lidl può diventare uno dei tuoi preferiti.

4.5/5 - (8 votes)