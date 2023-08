Lidl propone attualmente una levigatrice performante perfetta per i tuoi lavori a meno di 60€.

Lavori da fare nella tua casa? Non vuoi spendere un salario minimo in attrezzi per il fai da te? Lidl ha la soluzione per te. Con i suoi prodotti anti-inflazione, il negozio offre ogni settimana una selezione di prodotti a prezzi ridotti. Quindi, che tu sia un bricolatore amatoriale o esperto, approfitta dell’occasione e acquista la levigatrice performante a meno di 60 €.

Lidl, la destinazione per gli attrezzi per il fai da te a prezzi stracciati

Quando si tratta di trovare attrezzi per il fai da te di qualità a prezzi accessibili, Lidl si posiziona come un punto di riferimento nel settore, con le sue numerose offerte il negozio ha saputo conquistare il cuore dei clienti.

Offrendo ogni settimana nuovi prodotti in quantità limitata, Lidl li ha resi eccezionali. L’azienda comprende le esigenze della sua clientela e le difficoltà finanziarie legate all’inflazione. Propone quindi una selezione diversificata di attrezzi per ogni esigenza di fai da te e a prezzi interessanti.

Che tu stia cercando un trapano, una sega, un martello o altri strumenti essenziali, il negozio propone una selezione variegata per soddisfare le esigenze di ognuno. Oggi e fino al 29 agosto, Lidl propone una levigatrice a meno di 60 €. Se hai bisogno di altri strumenti, c’è anche un trapano avvitatore!

Le caratteristiche della levigatrice Lidl

Quando si cerca un strumento per il fai da te in generale, si presta attenzione al prezzo ma anche alle caratteristiche tecniche offerte dallo strumento. Vediamo le sue caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche generali

È importante verificare le caratteristiche generali di ogni apparecchio che si acquista

Utile per lavori di rivestimento murale, pavimenti e legno

Motore a velocità regolabile

Coperchio rimovibile sul davanti (maggiore accessibilità)

2 punte intercambiabili

Mola a tazza per un lavoro pulito

Levigatura auto-aderente

Aspirazione disponibile fornita con sacco e tubo

Maniglia regolabile in 4 altezze

Maniglia ergonomica

Le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche permettono di avere un’opinione sulla potenza del prodotto.

Potenza del motore: 1050 W

Velocità di base: 410-1900 giri/min

Disco smerigliatore: Ø 180 mm

Dimensioni grana carta abrasiva: 40 mm / 80 mm / 120 mm

Tubo di aspirazione: 1 m – 3,5 m (estendibile)

Dimensioni del sacchetto per la polvere: 25 L

Lunghezza del cavo: 5 m

Peso della levigatrice: 3 kg

Dimensioni della levigatrice: 34,2 × 22 × 22,4 mm

Gli accessori forniti con la levigatrice

Da Lidl, oltre a questo strumento, riceverai accessori che offrono un maggiore comfort nell’uso. Qui ci sono una mola a tazza, un tubo di aspirazione, un sacchetto per la polvere e sei dischi di carta abrasiva.

Una levigatrice a meno di 60 €

Dovrai spendere meno di 60 € per la levigatrice Lidl. Disponibile al prezzo di 59,99 € anziché 72,99 € fino al 29 agosto, questa levigatrice ha tutto per conquistarti.

Ben più economica rispetto alle sue concorrenti, la levigatrice Lidl ha comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non troverai niente di più economico, quindi corre da questo negozio per approfittare di questa offerta eccezionale.

Il prezzo di questa levigatrice è diminuito a causa dell’azione anti-inflazione proposta dal negozio. Ogni settimana, Lidl permette ai suoi consumatori di poter acquistare prodotti straordinari a prezzi ridotti, cosa che normalmente sarebbe loro impossibile.