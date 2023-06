Lidl priva Ikea dei clienti: l’armadio per i vestiti sporchi che mette fine alle noiose ceste.

La cura dei vestiti è una di quelle mansioni domestiche che devono essere fatte quotidianamente, che sia per lavarli, stenderli e farli asciugare, stirarli, ecc. Il fatto è che ogni giorno bisogna fare qualcosa con i vestiti per contribuire al processo necessario per mantenerli sempre nelle migliori condizioni e poterli utilizzare il più a lungo possibile. Oggi ti mostriamo un armadio Lidl per i vestiti sporchi che sta facendo un successo di vendite grazie alla sua originalità e al grande vantaggio che puoi trarne… e adesso ha uno sconto incredibile!

Nel vasto catalogo di Lidl puoi trovare diversi mobili molto interessanti, pezzi che vanno e vengono dall’assortimento, quindi quando vedi un mobile che ti interessa è ideale acquistarlo subito perché non si sa se lo ritroverai, e in generale succede con molte delle cose che la catena tedesca mette in vendita, una strategia che funziona molto bene.

L’armadio Lidl che cambierà la tua vita

Si tratta dell’Armadio per i panni sporchi, un armadio con il quale potrai dire addio al classico cesto per la biancheria di sempre per dare il benvenuto a un’opzione molto più moderna che ti permetterà di organizzare meglio i vestiti che devi mettere a lavare, rendendo più facile mettere in lavatrice successivamente. Attualmente ha uno sconto del 20% che porta il prezzo finale a 63,99€, un affare che vale la pena cogliere perché è davvero un mobile che segnerà un prima e un dopo nella tua casa.

Questo fantastico armadio per la colada di Lidl è un mobile dal design moderno con finitura bianca opaca, con aperture molto pratiche per poter mettere i vestiti e tenerli classificati per colori, tessuti o il modo in cui desideri organizzarli in ogni caso. Tra le sue caratteristiche più interessanti ci sono il fatto che è un mobile resistente ai graffi che è molto facile da pulire grazie a una rivestimento in resina melaminica, oltre a piedini che non graffiano il pavimento.

Ha delle misure di 184 cm di lunghezza, 38 cm di profondità e 40 cm di larghezza, con un peso di 30,5 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, per il fronte e la struttura sono utilizzati truciolato rivestito di melamina, HDF per il pannello posteriore, ABS su tutti i bordi visibili e plastica sui piedini. Una meraviglia di mobile con cui organizzare al meglio la tua biancheria… ti piacerà da impazzire!

