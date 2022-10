Lidl prevede un’inflazione del ‘5-8%’ sui prodotti alimentari

Il direttore degli acquisti e del marketing del marchio prevede un aumento generale dei prezzi dei generi alimentari ma non è preoccupato per le carenze.

Allo stesso modo dell’energia, l’evoluzione del prezzo dei prodotti alimentari preoccupa il governo ei francesi. Soprattutto nel contesto della ripresa dell’inflazione alimentata dalla crisi in Ucraina. Mentre l’inflazione generale è del +4,5% su un anno secondo INSEE, il prezzo dei prodotti freschi è aumentato del 7,2%. In un’intervista rilasciata al parigino questo fine settimana, il direttore acquisti e marketing di Lidl France conferma questa tendenza al rialzo.

“A gennaio, l’ho stimato l’inflazione sarebbe compresa tra il 3 e il 3,5%nella prima metà del 2022 nel settore alimentare. Ora penso che l’aumento dei prezzi in Francia sarà probabilmente due volte più forte, intorno al 5-8%”, predice Michel Biéro. Il principale leader della Lidl in Francia prevede tensioni sulla fornitura di polli e uova. Tensioni legate alla guerra in Ucraina, grande produttore di polli e mangimi.

Quanto all’olio di semi di girasole, di cui anche l’Ucraina è un importante fornitore, non dovrebbe mancare anche se i clienti Lidl si sono talvolta riversati su queste bottiglie, come è avvenuto in un negozio di Perpignan. Il capo della Lidl “invita i consumatori a essere ragionevoli”, ed esclude lo scenario di carenze. “Non vi è alcun rischio di carenza per il momento, su nessun prodotto. Sono sicuro che alcuni consumatori hanno ancora la pasta scaduta nelle loro madie acquistate durante il primo lockdown di marzo 2020! L’eccesso di scorte non farebbe che peggiorare la situazione“Il giudice Michel Biéro.

