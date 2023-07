Lidl presenta una straordinaria bicicletta elettrica da turismo per escursioni indimenticabili!

Lidl stupisce ancora! Ha presentato una bicicletta elettrica da turismo per escursioni indimenticabili. Questa e-bike si distingue per il suo design elegante e la sua funzionalità avanzata, garantendo viaggi confortevoli. Dotata di tecnologie all’avanguardia, promette di rivoluzionare la mobilità sostenibile. Ideale per gli amanti del ciclismo, è una scelta eccellente per esplorare nuovi paesaggi. Con Lidl, l’avventura è a portata di mano!

Lidl sorprende con una bici elettrica economica: Il Zündapp 7.7 700c

Chi avrebbe mai pensato che i discount potessero offrire bici elettriche di alta qualità? Lidl fa scalpore con la sua nuova bici elettrica da trekking Zündapp 7.7 700c, un vero gioiello per gli appassionati di ciclismo che non vogliono far esplodere il loro budget.

Questa bici da 28 pollici ha un telaio in alluminio leggero e resistente, una forcella ammortizzata che assorbe gli urti e un’ampia sella da trekking per un comfort ottimale. Il potente motore da 250 watt ti permetterà di raggiungere una velocità di 25 km/h, supportato da una batteria con una capacità di 374 Wh. Un’opportunità per fare gite indimenticabili!

Un compagno di viaggio indispensabile: Scopri la bici elettrica da turismo di Lidl

Sia che si tratti di lunghe escursioni o di tragitti quotidiani, la bici elettrica da turismo di Lidl si adatta a tutte le tue esigenze. Grazie ai suoi 21 rapporti con il deragliatore a catena, puoi regolare la tua velocità in base al terreno, per una progressione costante. A questo aggiungi potenti freni V Promax per una frenata precisa, e ottieni una bici che ti accompagnerà ovunque, in tutta sicurezza.

Dimensioni delle ruote: circa 28 pollici

circa 28 pollici Materiale del telaio: alluminio

alluminio Batteria: 10,4 Ah / 36 V / 374 Wh

10,4 Ah / 36 V / 374 Wh Velocità: circa 30 – 115 km

circa 30 – 115 km Numero di rapporti: 21

21 Peso: circa 24 kg

Performance e comfort: L’ideale per le tue gite grazie alla bici elettrica di Lidl

La bici elettrica di Lidl non si distingue solo per le sue prestazioni. Offre anche un comfort ineguagliabile, con un manubrio da trekking per alleviare il polso, sottili pneumatici da 40c montati su cerchi in alluminio leggero e una comoda sella. Senza dimenticare l’illuminazione, essenziale per la tua sicurezza stradale.

E la parte migliore alla fine: questa bici è offerta al prezzo incredibile di 979.0€!

In conclusione, la bici elettrica da turismo di Lidl, con il suo prezzo di 979.0€ e le sue prestazioni eccezionali, è lo strumento indispensabile per le tue gite all’aria aperta. Goditi la libertà della strada con il comfort e la potenza di una bici elettrica. Pedala, esplora, vivi con la bici elettrica Zündapp 7.7 700c di Lidl.

